Lirik Lagu My Copycat - Orange Caramel dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagy My Copycat

na na nacheoreom haebwayo

nan soljikhi soljikhi dapdaphae jukgesseoyo

sarangi sarangi geuri eoryeowonnayo

nacheoreom haebwayo saenggakbodan byeollo

eoryeopji anhayo hanassik haebwayo

yeoldusi jagi jeon meonjeo yeollakhaebogi

sudajaengibodan meonjeo deureobwa jugi

gakkeumssik milgo danggyeobogi

ginyeomireun kkok chaenggigi

jeongmal saranghandamyeon sumgiji malgi

na na nacheoreom haebwayo oh oh

nae mameul heundeureo bwayo oh oh

deureotda nwatda haebwayo oh oh Tonight

i bami dagayo oh oh oh

nacheoreom cheoreom haebwayo

na na nacheoreom chwobwayo

ireoke heundeureo bwayo

na na nacheoreom haebwayo

nan gakkeumssik gakkeumssik gyesaneul meonjeo haeyo

jogeumssik jogeumssik jeongsineul ssok ppaenwayo

eoneusae moreuge hollyeobeorin dangsineun

gwiyeoun noye bulssanghan nae Honey

sasohan maldeuldo jeonbu gieokhaejugil

jajonsim ttawineun jibe dugo wajugi

ajjilhan nunuseum chyeobogo

seuljjeok sondo jababogo

jeongmal saranghae meonjeo gobaekhae bogil

na na nacheoreom haebwayo oh oh

nae mameul heundeureo bwayo oh oh

deureotda nwatda haebwayo oh oh Tonight

i bami dagayo oh oh oh

nacheoreom cheoreom haebwayo

na na nacheoreom chwobwayo

ireoke heundeureo bwayo

na na nacheoreom haebwayo