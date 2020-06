Film Pirates of the Carribean Bakal Diproduksi Kembali, Diperankan oleh Margot Robbie

PIKIRAN RAKYAT - Film Pirates of the Carribean yang sebelumnya diperankan oleh aktor Johnny Deep akan diproduksi kembali oleh Jerry Bruckheimer.

Kabarnya, aktris asal Australia, Margot Robbie akan membintangi Pirates of the Carribean versi terbaru.

Wanita bernama lengkap Margot Elise Robbie ini bakal didapuk menjadi tokoh utama dalam film yang ditulis oleh Christina Hodson tesebut.

Sebelumnya, saat diperankan oleh Johnny Deep, Film Pirates of the Carribean ini meraup keuntungan sekitar Rp 21 miliar di dalam negeri dan sekitar Rp 44 miliar secara internasional.

Disney sendiri kini tengah mengembangkan proyek tanpa judul, di mana kolaborasi Robbie-Hodson dikembangkan terpisah dari serial sebelumnya.

Sementara itu, Margot Robbie telah menerima nominasi Osar lewat 'Bombshell' saat memerankan Sharon Tate dalam 'Once Upon a Time in Hollywood'.

