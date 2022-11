Sudah Rilis! Berikut Link Pembelian dan Harga Tiket NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream

PIKIRAN RAKYAT - Link pembelian dan harga tiket NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream ada di dalam artikel ini.

Boy group NCT Dream akhirnya merilis sebuah film dokumenter perdananya yang berjudul NCT DREAM THE MOVIE: In a Dream.

Film dokumenter ini tentunya menjadi hal yang paling dinantikan para NCTzen yang sudah lama menanti-nanti.

Nantinya para NCTzen bagaimana dan apa saja kegiatan NCT Dream di balik layar.

Baca Juga: Daftar Harga Set Top Box TV Digital Resmi dan Bersertifikasi Kominfo, Mulai dari Rp100 Ribuan

Melalui akun Instagram resminya, NCT Dream membeberkan bahwa penayangan film dokumenter tersebut akan tayang di bioskop secara serentak dari 30 November hingga 3 Desember.

"NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM IN CINEMAS WORLDWIDE. Release on 2022.11.30 & 2022.12.03 in cinemas worldwide," kata NCT Dream.

Tak cuma di Indonesia, film dokumenter NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream juga akan tayang di hampir seluruh bioskop di belahan dunia.

Beberapa negara lainnya diantaranya adalah Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Taiwan, dan Hong Kong.