Harga Tiket Presale Film Dokumenter NCT Dream di Indonesia, Bisa Dibeli pada 7 November 2022

PIKIRAN RAKYAT – Boy group besutan SM Entertainment yaitu NCT Dream akan merilis film dokumenter mereka dengan judul NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream di sejumlah bioskop di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia.

Diketahui, NCT Dream akan mulai menayangkan film mereka pada 30 November dan 3 Desember 2022 mendatang.

“’NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM” IN CINEMAS WORLDWIDE. Release on 2022.11.30 & 2022.12.03 in cinemas worldwide,” kata akun @nct_dream dalam keterangannya dikutip pada Kamis, 3 November 2022.

Namun, di Indonesia, film dokumenter NCT Dream tersebut akan ditayangkan selama lima hari, mulai 30 November hingga 4 Desember 2022.

Keterangan itu didapatkan langsung dari akun Twitter @CBIpictures. Akun tersebut juga menjelaskan lebih lanjut soal jadwal penjualan tiket film dokumenter NCT Dream.

“NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream Tayang hanya di bioskop 30 Nov-4 Des. Presale mulai 7 Nov 2022,” ujar @CBIpictures.

Lebih lanjut, akun tersebut juga mengunggah daftar harga untuk tiket film dokumenter NCT Dream yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan yang lainnya.

Diketahui, harga tiket film dokumenter berjudul NCT DREAM THE MOVIE : In A Dream itu dibanderol senilai Rp150.000 hingga Rp200.000.