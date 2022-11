Lirik Lagu Breathe - AB6IX dan Fakta di Baliknya

Breathe - AB6IX

Yeah

Breathe AB6IX

Waenji oneureun deo jayuropgo sipeun bam

I eumage momeul deonjyeo neukkigopa

Huippuyeon haneul arae

Sansohoheupgi gateun geureon

Jeongdabeul mandeulgopa

Yeah Yeah

Bakke nalssineun jayuropji moshae

Keuge hanbeon sum swigopa

Breathe dapdaphameul Drink

Meori bingbing dosim sogeul tteona

Doro wireul ttara domangchigo

Dasi jayuroi gireul georeo georeo georeo

Maeiri May day May day

Nae kkumeun hangeoreum dwiro Lay Back

Eojewa gateun naeireul salgi silheo

Naneun balbeodungeul chine eoseo yeogil tteona

Let's Get It Get It Get It

Hadeon ireun da meomchugo Walk Away

Jigeum i sunganeman jipjunghage

Eumagi kkeunhgiji anhge

Bollyumeun Maximum Level

An joheun gieokdeureun da ijge

Break It Down

Where Am I Need

Some Breath In Here

I Wanna Breathe

Just Set Me Free

Nal sum swige hal Rhythm And Beat

Jigeumirado neujji anhasseuni

Just Jump In And Take

My Hands And Leave

Take My Hands And Leave



Neowa hamkke haneun i sungani

Naegen Blue Ocean

Seogyangeul barabomyeonseo jeulgineun

Good Good Times

With You neowa hamkkeramyeon

Nan eodideun joha

I heurin gonggi soge Paradise

Nae nuneul garomakneun angae kkin haneureun

Nacheoreom oerounji

Hollo seoissgi himdeureo sumi gappawa

Piryohae neoui gin hoheubi So Fresh

Nuguna da neukkyeobon deushan gibun

Haesohago sipeul ttaen

Mitgo deureo rideumeul ta

Gogael kkeudeok kkeudeok Up And Down

And Up And Down