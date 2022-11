Lirik Lagu I Will Go to You Like the First Snow - Ailee dan Fakta di Baliknya

I Will Go to You Like the First Snow - Ailee

Neol pumgi jeon alji moshaetda

Nae meomun sesang itorok

Chanranhan geoseul

Jageun sumgyeollo daheun saram

Geop eopsi nareul bulleojun sarang

Mopsido johatda

Neoreul jikyeobogo seollego

Useupge jiltudo haetdeon

Pyeongbeomhan modeun sungandeuri

Kamkamhan yeongwon

Geu oraen gidarim sogeuro

Haessalcheoreom niga naeryeotda

Neol nohgi jeon alji moshaetda

Nae meomun sesang itorok

Sseulsseulhan geoseul

Goun kkochi pigo jin I got

Dasineun eopseul neoraneun gyejeol

Yoksimi saenggyeotda

Neowa hamkke salgo neulkeoga

Jureumjin soneul majjapgo

Nae salmeun ttatteuthaesseotdago

Dan hanbeon chukbok

Geu jjalpeun majuchimi jina

Bismulcheoreom neoneun ureotda

Hanbeonjjeumeun haengbokhago

Sipeotdeon baram

Neokkaji ulge mandeureosseulkka

Modu, itgo saragara

Naega neol, chajeul teni

Ni sumgyeol, dasi

Nareul bureul ttae