Asal-usul Genre Jazz: Lahir pada Masa Sulit, Kini Dianggap Musik Kalangan Elite

PIKIRAN RAKYAT - Jazz adalah aliran musik yang kerap dianggap hanya bisa dimengerti oleh kalangan elite dan terdidik. Benny Likumahuwa, Tompi, dan Shandy Sondoro, dan Indra Lesmana adalah sederet musisi jazz terkenal asal Indonesia. Kerap dianggap musik kalangan 'atas' karena iramanya yang sulit dimengerti, sebenarnya ada banyak lagu jazz yang easy listening. Namun, tahukah Anda bagaimana asal-usul musik jazz?

Muncul sekitar dekade 1880-an, jazz adalah musik yang lahir sebagai ekspresi perlawanan masyarakat Afro-Amerika yang mengalami penindasan dan perbudakan oleh sistem sosial dan politik yang rasialis.

Jazz merupakan aliran yang memadukan budaya musik Afrika dan budaya musik Eropa. Pada masa tersebut, jazz berkembang di wilayah Amerika Serikat. Jazz dapat dikatakan sebagai musik yang mengiringi kehidupan masyarakat Afro-Amerika pada masa perbudakan. Melalui musik jazz, mereka menyuarakan semangat dan keinginan untuk mencapai kebebasan dari segala jenis rasialisme yang dilakukan oleh penduduk kulit putih Amerika.

Awalnya, jazz adalah musik tradisional, namun seiring perkembangannya, jazz menjadi salah satu genre musik yang populer. Dalam buku Improvisasi Jazz karya Herman Hariman, disebutkan bahwa pada masa-masa awal kemunculannya, kata 'jazz' merupakan istilah vulgar.

Kata 'jazz' menjadi salah satu kata yang banyak dicari dalam kamus bahasa Inggris Amerika modern. Jazz adalah istilah bahasa slang dari salah satu daerah yang ada di pantai barat Amerika Serikat. Sementara itu, sebagai istilah dalam dunia musik, kata jazz pertama kali digunakan di Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1915.

Genre musik ini tidak bisa dikelompokkan pada kelompok musik klasik maupun musik pop. Hal ini karena jazz tercipta dari beragam materi dan asal-usul yang sangat beragam. Banyak ahli berpendapat bahwa jazz lahir dari musik blues.

Perjalanan jazz diawali dari sebuah aliran yang dikenal dengan nama ragtime. Ragtime merupakan permainan piano tunggal di bar atau salon. Bentuk ini muncul sekitar tahun 1897.

Pada tahun 1915-1917, masyarakat Afro-Amerika di New Orleans menampilkan musik jazz dengan ciri khas tersendiri, hingga kemudian disebut sebagai corak New Orleans. Kemudian, para musisi jazz New Orleans tersebut membawa genre musik ini ke tempat lain di bagian utara dengan menelusuri Sungai Mississippi.

Pada dekade 1930-an, jazz tidak lagi dipandang sebagai musik tradisional. Hal ini ditandai dengan lahirnya aliran swing dan munculnya Bigband Jazz berbentuk orkestra ala klasik Eropa. Selama berlangsungnya era Swing hingga dekade 1940-an, musik ini berkembang sampai seluruh pelosok Amerika Serikat. Bukan lagi kebudayaan tradisional, swing telah dinyatakan sebagai kebudayaan mainstream. Berkat aliran swing juga, jazz menjadi musik yang tersohor sampai belahan dunia lain seperti Asia dan Eropa.