Lirik Lagu RIP - Bondan Prakoso ft Fade 2 Black dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu RIP (Rhyme in Peace) - Bondan Prakoso ft Fade 2 Black

Check, check

Apa kata yang tepat untuk protes terhadap waktu?

Rhyme style apa yang pas untuk demo sedih diriku?

Air mataku sanggup katakan lebih banyak

Daripada pesan yang disampaikan semua kata

Yo, yo, capital A.N., double much respect for ya

Kau selalu karyakan beat untuk rima berlima

Meski jarak membentang, ambisi bukan halangannya

Roda dua F one Z, menghempas debu Bogor-Jakarta

Sahabat terbaik dalam mengejar mimpi

Teman terhebatku untuk dapat berdiri

Kawan yang tepat untuk sharing hal-hal kecil

Kuping yang pas untuk, untuk dengar rima Cypress Hill

Masih tergambar jelas alunan takdir

Kita lewati malam dengan sebotol bir

Bicara, tertawa, bertingkah semaunya

Sudah saatnya kau tenang di alam sana

Hari-hari yang 'kan 'ku jalani kini semua 'kan terasa sunyi

Walau hampa pasti 'ku hadapi, 'ku ucapkan, "Selamat jalan"

Selamat jalan, teman, semoga kau tenang

Semua canda tawa bayangmu takkan pernah hilang

Dalam setiap langkah, kau selalu ada

Sampai kini 'ku 'tak percaya kau telah tiada

Yo, yo, mungkin batu nisan pisahkan dunia kita

Namun ambisimu 'kan 'ku jaga selalu membara

Gapailah doa yang selalu 'ku baca

Menemani langkahmu menuju singgasana Surga

Hari-hari yang 'kan 'ku jalani kini semua 'kan terasa sunyi... yea-eah...

Walau hampa pasti 'ku hadapi, 'ku ucapkan, "Selamat jalan"