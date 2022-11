Lirik Lagu Because of You - Taeil NCT dan Fakta di Baliknya

Because of You – Taeil NCT



Amu maldo haji moshago

Geudael baraboneun na

Bureugo tto bulleo boado

Deulliji anhneun geudaeui moksori



Meomchul su eopsneun sarang nareul salge haejun saram

Nae moksumboda sojunghan geudael bonaeji moshae



Apado gwaenchanha saranghagi ttaemune

Ijeuryeo doraseo bwado gaseumi neol chajaga

Ureodo gwaenchanha geudael sarang hanikka

Apado gidaril nae majimak sarang

Geudaeraseo



Naesaenge dan han saram nae salme jeonbuin saram

Nunmuri nae apeul garyeodo

Bonaeji moshae



Apado gwaenchanha saranghagi ttaemune

Ijeuryeo doraseo bwado gaseumi neol chajaga

Ureodo gwaenchanha geudael sarang hanikka

Apado gidaril nae majimak sarang

Geudaeraseo



Gateun haneurarae isseodo

Geudaereul chaja hemaeineun na

Gaseumi apaseo nunmuri heulleoseo

Harudo geudae eopsi sal su eopsneunde



Yeongwonhi saranghae naega jukneun nalkkaji

Neomudo gomaun saram nae gaseume saraga

Ureodo gwaenchanha geudael sarang hanikka

Apado gidaril nae majimak sarang

Geudaeraseo

Credit



Artis: Taeil NCT

Album: The Merchant: Gaekju OST Part 2

Dirilis: 2016

Genre: Pop



Fakta Lagu Because of You – Taeil NCT

1. Lagu Pertama Taeil

Lagu Because of You adalah lagu yang dinyanyikan oleh Taeil NCT saat menjadi rookie. Taeil pertama kali dikenalkan sebagai SM rookie pada 13 Oktober 2015. Lagu ini menjadi lagu pertama Taeil sebelum bergabung dengan grup NCT.



Selang waktu tiga bulan setelah lagu Because of You dirilis , Taeil NCT resmi debut bersama member NCT lainnya pada 9 April 2016.



2. Lagu yang Cocok diputar Ketika Galau

Lagu ini mengisahkan seseorang yang cinta bertepuk sebelah tangan. Orang tersebut akan tetap menyukai orang yang dikaguminya walaupun tidak dapat memiliki seutuhnya.



Meskipun menimbulkan hati hancur dan terluka, rasa cinta yang tumbuh akan tetap ada hingga akhir hayat.



Lagu ini menjadi lagu galau kebangsaan Nctzen selaku penggemar NCT. Lagu ini juga pernah dibuat versi koplonya dan menjadi lagu legendaris yang dibuat meme dalam beberapa momen sedih. (Anggita Adi Sumadi)***