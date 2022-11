Lirik Be Your Enemy – Taemin SHINee Feat Wendy Red Velvet dan Fakta di Baliknya

Be Your Enemy – Taemin SHINee Feat Wendy Red Velvet



Nuneul gama

Himi deulmyeon jamkkan gidaeeo bwa

Ne jichin meoritsok honjanmal

Soriga eopseodo nae maeume deullyeowa



Eotteon maldo joa

Gakkeumssigeun jom hwado naebwa

Modu teoreonaemyeon pyeonhal geoya

Nunmul seokkin jjajeungdo naege da pureobwa



I’ll be your enemy enemy

Neoui bameul goeropyeotdeon maldeuri maldeuri

Naege doraonda haedo pogeunhi pogeunhi

Jeonbu wirohaejulge gwaenchana da gwaenchana



I’ll be your enemy enemy

Swipge sangcheobanneun neoui maeumi maeumi

Amureojil su itdamyeon amuri amuri

Apeun maldo jeonbu nan gwaenchana da malhaebwa

I’ll be your enemy

Soljikaedo joa

Gwaenchantaneun mareul tto hajin ma

Eonjena haengbokal sun eomneun geoya

Seulpeumeul teoreonwa jullae

Naege da naege da



Honja oeroun naldeul

Mani goeroun naldeul

Neoui bang ane gadeuk

Maeil chamaon nunmul

Naega da gamssa ana

Gwaenchana gwaenchana

I’ll be your enemy enemy

Neoui bameul goeropyeotdeon maldeuri maldeuri

Naege doraonda haedo pogeunhi pogeunhi

Jeonbu wirohaejulge gwaenchana da gwaenchana



I’ll be your enemy enemy

Swipge sangcheobanneun neoui maeumi maeumi

Amureojil su itdamyeon amuri amuri

Apeun maldo jeonbu nan gwaenchana da malhaebwa

I’ll be your enemy



Mugwansimhan siseon chagawojyeo gado

Neomaneun ttaseuhi neol barabwajugil

Gwaenchana aesseo neol bakkuji anado

Neomankeumeun neol saranghaejugireul



I’ll be your enemy enemy

Neoui bameul goeropyeotdeon maldeuri maldeuri

Naege doraonda haedo pogeunhi pogeunhi

Jeonbu wirohaejulge gwaenchana da gwaenchana



I’ll be your enemy



(I’ll be your enemy enemy)

Naege malhaejullae

(I’ll be your enemy enemy)

Deo apeuji anke

(I’ll be your enemy enemy)

Neoui pyeoni doelge

Naega wiroga dwaejul teni

I’ll be your enemy



Lirik Taemin Be Your Enemy Terjemahan Inggris



Close your eyes

If you’re tired, lean on me for a second

The tiredness talking to yourself in your head

Even if there is no sound, it reaches my heart



Any words are okay

Sometimes you get a little angry

It’ll be easier if you shake it all off

Eyes mixed with tears, let it all go with me



I’ll be your enemy, enemy

The words that haunted your night

Even if you come back to mе, warmly, warmly

I’ll comfort you, everything’s okay



I’ll be your еnemy, enemy

Your heart is easily hurt

If it can help you heal, no matter how much

I can deal with all the painful words, tell me everything

I’ll be your enemy



You can be honest

Don’t tell me it’s okay

You can’t always be happy

I want you to confess your sorrow

All to me, all to me

Lonely days alone

Days of great distress

Full in your room

Tears that I held every day

I’ll embrace them for you

It’s okay, it’s okay



I’ll be your enemy, enemy

The words that haunted your night

Even if you come back to me, warmly, warmly

I’ll comfort you, everything’s okay



I’ll be your enemy, enemy

Your heart is easily hurt

If it can help you heal, no matter how much

I can deal with all the painful words, tell me everything

I’ll be your enemy



Even if your indifferent gaze gets colder

I hope you’ll look at me warmly

It’s okay, even if I don’t have to change you

I hope you love me as much as I do



I’ll be your enemy, enemy

The words that haunted your night

Even if you come back to me, warmly, warmly

I’ll comfort you, everything’s okay

I’ll be your enemy, enemy



(I’ll be your enemy, enemy)

Tell me, please tell me

(I’ll be your enemy, enemy)

So that it doesn’t hurt any more

(I’ll be your enemy, enemy)

I’ll be on your side

I’ll comfort you

I’ll be your enemy, enemy.

Credit



Artis: Taemin SHINee dan Wendy Red Velvet

Album: Lirik Lagu Be Your Enemy – Taemin SHINee Feat Wendy Red Velvet

Penulis : Park Tae-won dan Hwang Yu-bin

Dirilis: 2020

Genre: Korea Dance/Electronic, Pop, K-Pop



Fakta Lirik Lagu Be Your Enemy – Taemin SHINee Feat Wendy Red Velvet

1. Projek Kolaborasi

Lagu Be Your Enemy awalnya merupakan projek Solo Taemin, namun pada saat perekaman lagu, Taemin merasa ada yang kurang.

Taemin SHINee merasa lagu Be Your Enemy akan lebih hidup jika dinyanyikan berdua dengan artis perempuan.



Akhirnya Taemin SHINee memutuskan untuk menggaet Wendy Red Velvet sebagai teman duetnya.

Projek kolaborasi ini sebenarnya tidak direncanakan karena sebelumnya Taemin telah melakukan perekaman semua bagian lagu Be Your Enemy.



2. Perpaduan vokal yang Buat Candu Pendengar

Lagu Be Your Enemy menjadi salah satu lagu kesukaan penggemar di album ketiga milik Taemin SHINee.