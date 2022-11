Lirik Lagu IDEA – Taemin SHINee dan Fakta di Baliknya

IDEA – Taemin SHINee



Iseongi mandeun jageun tuyeong

Bonneungeul tago jara

Gipeun gose pin kkumiyeo

Bameul aneun chaero

Jiteojineun Shadow



Nae ane

Under under under

Under under under

Areumdaun silluet

Gammiroun Voices

Nareul michige haji Umm

You are my messiah

You are my

(Killing me)



(Killing me softly)



Bol sudo jwil sudo eomneunde

Eoneusae saeropge nareul jeonguihae

Nae ane modeun ge baega dwae

Gajang tteugeoun sumeul swige haji



My ah-ah My-ah-ah My-ah My-I-DE-A (You are)

My ah-ah My-ah-ah My-ah My-ah-ah-ah (Umm)

My ah-ah My-ah-ah My-ah My-I-DE-A

My ah-ah My-ah-ah My

You are You are You are



My my IDEA My my IDEA

Nal samkyeobeorin wiheomhan kkumi

Neoro jeungmyeongdoeneun geol

Simjang gipeun gosui i tteollim

You are my messiah (Killing me softly)



Insigiran hangye neomeo

Kkeunnae balgyeonhan ne geurimja

Bol su eomneun geol da

Mitge mandeun sungan

Geu isange nareul deonjyeo



Nal tago heureun

Pureun geu bichi

Neowa nal majuhal ttae

Geu ane muldeun

Gamjeongeun modu

Muhanui beomwiga dwae

Nae segye soge

Gajang nunbusin

Jeoldaetgap neoran jonjae

My my IDEA

You are you are you are (killing me)



My ah-ah My-ah-ah My-ah My-I-DE-A (You are)

My ah-ah My-ah-ah My-ah My-ah-ah-ah (Umm)

My ah-ah My-ah-ah My-ah My-I-DE-A

My ah-ah My-ah-ah My

You are You are You are



My my IDEA My my IDEA

Nal samkyeobeorin wiheomhan kkumi

Neoro jeungmyeongdoeneun geol

Simjang gipeun gosui i tteollim

You are my messiah

(Killing me softly)



(Killing me softly Killing me softly)

Nae soge neoreul doryeonaen bam

(Killing me softly Killing me softly)

Kkeunnae saeroun nuneul tteun na.



Artis : Taemin SHINee

Album : Never Gonna Dance Again : Act 2

Rilis : 2020

Penulis : Moon Seo-lee



Fakta Lirik Lagu IDEA – Taemin SHinee

1. Lagu Kolaborasi

Lagu IDEA adalah lagu kolaborasi Taemin SHINee dengan artis senior SM Entertainment, BoA. Namun untuk promosi lagu ini, Taemin hanya tampil secara individu.



Lagu IDEA milik Taemin SHINee ini menjadi lagu utama di album ketiga bertajuk Never Gonna Dance Again : Act 2. Lagu IDEA resmi dirilis pada 9 November 2020.



2. Terinspirasi dari Plato

Plato merupakan salah satu filsuf Yunani kuno yang memiliki karya dengan pengaruh yang cukup tinggi.

Dalam lagu ini, Taemin SHINee terinspirasi dari teori Plato yang memulai perjalanan mencari identitas.



Melalui lagu ini, Taemin SHINee mengeksplor kebebasan dirinya untuk menemukan makna baru kehidupan.

Taemin SHINee membawa pendengar untuk menikmati momen pencarian jati diri, dimulai dari perjalanan yang gelap hingga menemukan celah cahaya baru yang akan datang untuk merubah hidup lebih baik. (Anggita Adi Sumadi)***