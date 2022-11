Lirik Lagu Love Theory – Taeyong NCT Feat Wonstein, dan Fakta di Baliknya

Love Theory – Taeyong NCT Feat Wonstein



I think I'm fallin' in you

deeply and slowly

naega mwol haneunjido

mak moreul jeongdoro

I wanna be your Alexandros

I need a love dictionary

I need a love theory

I need you, I need you



jebal mareul georeojuji ma naegeneun (Mm-mm)

meorissogi saehayaejyeo beorinikkaneun (Uh-uh)

mwol hal suga isseoya mariji

malloneun mwol moshae yehaengyeonseupdo

cheoljeohi haessdaneunde

amuraedo meorissogen mwon munjega

issneun geot gata ya neone mwohanyago

jigeumi animyeon gihoeneun eopsneunde

jigeum tteonaganeun geunyeoreul jabaya hae, uhm



She't far away from me

I don't know what I'm doing

rook at the theory book again

dwidora nareul boneun

neoui moseube ttodasi nan



I think I'm fallin' in you

deeply and slowly

naega mwol haneunjido

mak moreul jeongdoro

You are my lovely fairy

I need a love dictionary

I need a love theory

I need you (Yeah, yeah), I need you



choeso neoboda saranggwa ibyeoreul baek beoneul deo

gyeongheomhan chinguroseo, I'll learn it (rearn it; okay)

bigyohal suga eopseo gamhi

mworado sajugo mureobwa ni gomin (ret't go)

mwoga munjeim jigeum i norae hookeul boni

sikeuhagien neomu neujeossgo

issneun geudaero ga, keep being nerdy

neoegen manheun doni issgo

yeongeodo doego

kido narang biseushande

aswiun jeom hana baro jasingam

yeongeoro "Confidence"

taeyong, you know? (I know!)

mot chamneun geon nado ihaehae

jigeum jeonhwahaneun geon bandae

naega haneun mareul myeongsim

gyeolguk neon hagessjiman



I think I'm fallin' in you

deeply and slowly

naega mwol haneunjido

mak moreul jeongdoro

You are my lovely fairy

I need a love dictionary

I need a love theory

I need you (I need you)



sarangeun hesgallige hajanha

sangdaeseong ironbodado

eoryeoun iron gata naegen

haedabeul jugessni, wonsyutain (wonsyutain!)

sarangeun hesgalliji anhneundan mal

sasil nae gasaga anya

ige eolmana eojireoun geonji

nan aljanha

(but you got me feeling like)

Oh, my baby, baby, baby

You are my, you are my only girl

You are the only one I see



I think I'm fallin' in you

deeply and slowly

naega mwol haneunjido

mak moreul jeongdoro

You are my lovely fairy

I need a love dictionary

I need a love theory

I need you, I need you



I need you, baby

I need you, baby

I need you, baby, oh

Baby

Credit



Artis: Taeyong NCT Feat Wonstein

Album: Love Theory SM STATION

Dirilis: 2022

Genre: Hip Hop/Rap



Fakta Lirik Lagu Love Theory – Taeyong NCT Feat Wonstein

1. Lagu Kolaborasi

Lagu Love Theory adalah lagu hasil kolaborasi Taeyong NCT dengan Wonstein. Lagu ini dirilis pada 14 April 2022 di akun YouTube SMTOWN. Dua hari setelah perilisan lagu ini, Love Theory mampu menduduki urutan ke-19 trending musik Indonesia.



Kini lagu ini bisa dinikmati di berbagai macam platform musik. Saat ini music video lagu ini telah ditonton sebanyak 13.796.372 kali penayangan.



2. Challenge Lagu Love Theory

Saat lagu ini dirilis, Taeyong membagikan satu video koreografi yang menjadi ikon challenge lagu ini. Para penggemar juga ikut memeriahkan challenge lagu ini di aplikasi Tiktok.



Challenge lagu ini ikonik dengan potongan lirik :



‘I think I'm fallin' in you

deeply and slowly

naega mwol haneunjido

mak moreul jeongdoro

You are my lovely fairy

I need a love dictionary

I need a love theory

I need you, I need you.’(Anggita Adi Sumadi)***