Lirik Mengejar Mimpi – Yovie and Nuno, dan Fakta di Baliknya

Mengejar Mimpi – Yovie and Nuno



Dan semenjak ada dia

Kamu bukan kamu yang seperti dulu

Tiada lagi kisah indah

Dan kini kusendiri berteman bayangmu



Malam kini berganti

Sunyi sepi untukku



Meskipun engkau telah pergi

Mungkin takkan kembali

Aku di sini tetap di sini, sayangku

Aku masih rindu padamu

Aku masih sayang padamu

Meski kini cintamu bukan aku



Dan kini aku tahu

Jendela hatimu tertutup untukku

Ingin kulihat lagi

Wajah yang selalu kurindu



Meskipun engkau telah pergi

Mungkin takkan kembali

Aku di sini tetap di sini, sayangku

Aku masih rindu padamu

Aku masih sayang padamu

Meski kini cintamu bukan aku



Ingin rasa aku berlari

Walau hanya mengejar mimpi



Aku masih rindu padamu

Aku masih sayang padamu

(Meski kini cintamu bukan aku)



Meskipun engkau telah pergi (pergi)

Mungkin takkan kembali (kembali)

Aku di sini tetap di sini, sayangku

Aku masih rindu padamu

Aku masih sayang padamu

Meski kini cintamu bukan aku

Meski kini cintamu bukan aku



Credit

Artis: Yovie and Nuno

Album: Winning Eleven

Rilis: 2010

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis Lagu: Yovie Widianto



Fakta di Balik Lagu Mengejar Mimpi – Yovie and Nuno

Lagu Menjaga Hati dirilis pada Juli 2010. Lagu ini masuk kedalam album musik Yovie and Nuno yang keempat bertajuk Winning Eleven.



Album yang memuat 11 buah lagu didalamnya ini dirilis di bawah naungan label Sony Music Entertainment Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang masih mengharapkan orang yang dicintainya meskipun orang itu tidak mungkin kembali dan sudah bersama dengan kekasih barunya.



Dalam 9 tahun sejak perilisannya, video klip lagu ini sudah diputar lebih dari 10 juta kali dalam akun Sony Music Entertainment Indonesia. (Yemima Oholibama Wibowo)***