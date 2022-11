Lirik Lagu Kun Anta – Humood dan Fakta di Baliknya

Kun Anta – Humood



Liujarihim, qoldat tu zohiru ma fihim

Pabadautu shakhson a-khar, kai atafa-khar,

Wa zonan tu ana, anni bizalika huztu ghina,

Fawajad tu anni kha-sir, fatilka mazohir,

La la,

La nahtajul ma-la,

Kai nazdada jama-la,

Jauharna huna,

Fi qalbi talala,

La la,

Nurdhin nasi bima-la,

Nardhohu la na ha-la,

Za-ka jamaluna,

Yasmu yataa’la

Oh Wo Oh (6x),

Kun anta tazdada jamala

Oh Wo Oh (6x),



Kun anta tazdada jamala…. lalala…

Attaqabbalhum, anna-su lastu qalliduhum,

Illa bima yurdhi-ni, kai urdhi-ni,

Sa akunu ana, mithli tamaman hazana,

Fakona a’ti takfini, za-ka yaqi-ni,



La la,

La nahtajul ma-la,

Kai nazdada jama-la,

Jauharna huna,

Fi qalbi talala,



La la,

Nurdhin nasi bima-la,

Nardhohu la na ha-la,

Za-ka jamaluna,

Yasmu yataa’la

Oh Wo Oh (6x)

Kun anta tazdada jamala

Oh Wo Oh (6x)

Saakunu ana, man ardho ana, lan asa’ la liri dhohum,

Waakunu ana, ma ahwa ana, ma-li wama liridhohum,

Saakunu ana, man ardho ana, lan asa’ la liri dhohum,

Waakunu ana, ma ahwa ana, lan ardho ana biridhohum

La la,

La nahtajul ma-la,

Kai nazdada jama-la,

Jauharna huna,

Fi qalbi talala,

La la,

Nurdhin nasi bima-la,

Nardhohu la na ha-la,

Za-ka jamaluna,

Yasmu yataa’la



Oh Wo Oh (6x),

Kun anta tazdada jamala

Oh Wo Oh (6x)

Kun anta tazdada jamala

Credit



Artis: Humoo Alkhuder

Album: Aseer Ahsan

Dirilis: 2015

Genre: Pop



Fakta di balik lirik lagu Kun Anta:

Humood Othman AlKhudher adalah penyanyi kebangsaan Kuwait. Ia memulai karir dibidang musik sejak usia 10 tahun, karena pamannya seorang seniman, jadi Hamood dapat bergabung dengan acara rekaman studio dan Koral.

Selain itu, ia juga merilis banyak single yang sukses secara komersial di Timur Tengah. Humood tampil sebagai penyanyi muda di Ummi Filisteen oleh penyanyi Kuwait danmunzhe Mashari al Aarada.

Lagu Kun Anta salah satu bagian dari album Asee Ahsan dan dibawakan oleh Hamood. Lagu ini menceritakan tentang lebih baik bisa menjadi diri sendiri tanpa harus mengikuti orang lain. Seperti dalam hal kecantikan, walaupun dengan meniru kecantikan orang lain itu menyenangkan, namun alangkah baiknya kecantikan berasal dari diri sendiri. itu sebagai bukti, supaya kita bisa lebih bersyukur atas apa yang telah dimiliki. (Nesya Asriani)***