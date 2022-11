Jocelyn Flores – XXXTENTACION, dan Fakta di Baliknya

Jocelyn Flores – XXXTENTACION

I know you so well, so well

(Aku mengenalmu dengan sangat baik)

I mean, I can do anything that he can

(Maksudku, aku bisa melakukan apa yang dia bisa)

I've been pretty

(Aku sudah cukup)



I know you're somewhere, somewhere

(Aku tahu kau berada di suatu tempat)

I've been trapped in my mind, girl, just holding on

(Aku terjebak dalam pikiranku, hei bertahanlah)

I don't wanna pretend we're something, we're nothing

(Aku tak ingin berpura-pura, kita bukan apa-apa)

I've been stuck thinking 'bout her, I can't hold on (I'll be feeling)

(Pikiranku kacau memikirkan dia, aku tak bisa menahannya (aku merasa))



I'm in pain, wanna put ten shots in my brain

(Aku kesakitan, ingin kutembakkan sepuluh peluru ke kepalaku)

I've been trippin' 'bout some things, can't change

(Aku telah melakukan banyak kesalahan, tak bisa berubah)

Suicidal, same time I'm tame

(Bunuh diri, saat aku lemah)

Picture this, in bed, get a phone call

(Bayangkan ini, ditempat tidur, mendapat panggilan telepon)



Girl that you fucked with killed herself

(Gadis yang dekat denganmu bunuh diri)

That was this summer when nobody helped

(Semuanya terjadi musim panas lalu ketika tak ada yang menolong)

And ever since then, man, I hate myself

(Dan sejak saat itu, aku sangat membenci diriku sendiri)

Wanna fuckin' end it, pessimistic

(Ingin ku akhiri semuanya, pesimistis)

All wanna see me with no pot to piss in

(Semua orang ingin melihatku sengsara)

But niggas been excited 'bout the grave I'm diggin'

(Tapi mereka bersemangat tentang kuburan yang aku gali)

Havin' conversations 'bout my haste decisions

(Membicarakan seolah-olah aku berpikiran pendek)

Fuckin' sickenin' at the same time

(Dan akan bunuh diri pada saat yang sama)

Memories surface through the grapevine

(Kenangan muncul melalui minuman)

'Bout my uncle playin' with a slip knot

(Teringat pamanku yang bermain dengan simpul tali)

Post-traumatic stress got me fucked up

(Stres pasca trauma membuatku kacau)

Been fucked up since the couple months they had a nigga locked up

(Sudah kacau sejak mereka mengunciku beberapa bulan lalu)



I'll be feelin' pain, I'll be feelin' pain just to hold on

(Aku merasakan sakit, aku merasakan sakit hanya untuk bertahan)

And I don't feel the same, I'm so numb

(Dan aku tak merasakan hal yang sama, aku mati rasa)

I'll be feelin' pain, I'll be feelin' pain just to hold on

(Aku merasakan sakit, aku merasakan sakit hanya untuk bertahan)

And I don't feel the same, I'm so numb

(Dan aku tak merasakan hal yang sama, aku mati rasa)



I know you so well (I know)

(Aku mengenalmu dengan sangat baik (aku tahu))

I mean, I can do better than he can

(Maksudku, aku bisa melakukan lebih baik dari yang dia bisa)

I've been pretty

(Aku sudah cukup)

I know you so well

(Aku mengenalmu dengan sangat baik)



Produser dan Penulis: Jahseh Onfroy, Ciara Nicole Simms, Potsu.

Album: 17

Genre: Emo Rap, Hip Hop, Lo-fi.



Fakta di balik lagu

Lagu ini dirilis pada 31 Oktober 2017 dan masuk pada album XXXTENTACION yang berjudul 17. Jocelyn Flores ditulis oleh X sendiri dan Ciara Nicole Simms.



Jocelyn Flores menceritakan tentang seorang model bernama Jocelyn yang merupakan penggemar dan teman X.

Jocelyn ditemukan bunuh diri di sebuah kamar hotel Florida pada Mei 2017. Terungkap bahwa Jocelyn telah berjuang dengan depresi berat sebelum mengakhiri hidupnya.



X juga mendedikasikan single miliknya yang berjudul Revenge untuk Jocelyn beberapa hari setelah Ia meninggal.



Jocelyn Florest kemudian menjadi salah satu lagu X yang sukses dalam karir musiknya. Lagu ini ada di urutan nomor 31 di US Billboard Hot 100 dan mencapai urutan ke-39 di UK Singles Chart.



Kurang dari satu tahun setelah lagu ini dirilis, pada 18 Juni 2018 X meninggal karena ditembak oleh dua orang penyerang di Deerfield Beach, Florida. (Yemima Oholibama Wibowo)*****