Lirik Hope – XXXTENTACION, dan Fakta di Baliknya

Hope – XXXTENTACION



Yeah...

(Ya...)

Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting, this song is dedicated to you

(Istirahatlah dengan damai untuk semua anak-anak yang kehilangan nyawa dalam penembakan Parkland, lagu ini didedikasikan untukmu)

Okay, she keep cryin', she keep cryin' every single night

(Dia terus menangis, dia terus menangis setiap malam)

Day and night, on my mind, please don't kill the vibe

(Siang dan malam, di dalam pikiranku, tolonglah jangan bunuh getaranku)



All alone, swear to God, I be in my mind

((Aku) sepenuhnya sendiri, bersumpah pada Tuhan, aku berada di dalam pikiranku)

Swear I wanna die, yeah, when you cross my

(Bersumpah aku ingin mati, saat kau menyilang)

Said I wouldn't die, yuh, no, I'm not alright, yuh...

(Katanya aku tidak akan mati, tidak, aku tidak baik-baik saja)



I might start a riot, I'm so fuckin' tired

(Aku mungkin memulai sebuah kerusuhan, aku sangat lelah)

So what's up? What you say? Feelin' good, I'm feelin' great

(Jadi, ada apa? Bagaimana menurutmu? Merasa baik, aku merasa hebat)

Tired of the fuckin' hate, stackin' cheese all on my plate

(Aku sudah lelah dengan para pembenci, yang menumpukkan keju di dalam piringku)



So outside of my misery, I think I'll find

(Jadi, di luar kesengsaraanku, aku pikir aku akan menemukan)

A way of envisioning a better life

(Cara untuk membayangkan sebuah kehidupan yang lebih baik)

For the rest of us, the rest of us

(Untuk kita semua, kita yang tersisa)

There's hope for the rest of us, the rest of us

(Ada harapan untuk kita semua, kita yang tersisa)



Okay, she keep cryin', she keep cryin' every single night

(Dia terus menangis, dia terus menangis setiap malam)

Day and night, on my mind, please don't kill the vibe

(Siang dan malam, di dalam pikiranku, tolonglah jangan bunuh getaranku)

All alone, swear to God, I be in my mind

(Aku sepenuhnya sendiri, bersumpah pada Tuhan, aku berada di dalam pikiranku)

Swear I wanna die, yeah, when you cross my

(Bersumpah aku ingin mati, saat kau menyilang)

Said I wouldn't die, yuh, no, I'm not alright, yuh...

(Katanya aku tidak akan mati, tidak, aku tidak baik-baik saja)



I might start a riot, I'm so fuckin' tired

(Aku mungkin memulai sebuah kerusuhan, aku sangat lelah)

So what's up? What you say? Feelin' good, I'm feelin' great

(Jadi, ada apa? Bagaimana menurutmu? Merasa baik, aku merasa hebat)

Tired of the fuckin' hate, stackin' cheese all on my plate.

(Aku sudah lelah dengan para pembenci, yang menumpukkan keju di dalam piringku)

Credit

Produser dan Penulis: Jahseh Onfroy, John Cunningham.

Album: ?

Genre: Emo Rap, Musik Trap, Alternative/Indie, R&B/Soul.



Fakta di balik lagu

Hope dirilis pada 21 Februari 2018, lagu ini masuk ke dalam album XXXTENTACION yang berjudul “?”.

XXXTENTACION atau yang memiliki nama asli Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy adalah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu dan musisi berkebangsaan Amerika Serikat.



Hope didedikasikan X kepada para korban peristiwa Parkland yang mana memakan 17 korban meninggal dunia dan 14 orang terluka selama penembakan Stoneman Douglas High School yang terjadi di Parkland, Florida.



X berjuang dengan kesehatan mentalnya dan selalu ingin melakukan bunuh diri. Namun, Ia menepati janji kepada teman-teman dan penggemarnya bahwa Ia tidak akan pernah bunuh diri, seperti yang dinyatakan dalam kalimat ‘berkata aku tidak akan mati’, meskipun Ia terus merasakan sakit.



Dalam liriknya, X juga membicarakan mengenai protes pengendalian senjata yang terjadi disekitar AS. Ia juga bosan dengan semua penembakan sekolah yang terjadi seperti Sekolah Menengah Salvador Castro dan Marshall County HS. (Yemima Oholibama Wibowo)*****