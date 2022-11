Lirik Moonlight – XXXTENTACION, dan Fakta di Baliknya

Moonlight – XXXTENTACION



Yeah

Spotlight, uh, moonlight, uh

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)



Spotlight, moonlight

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)



Spotlight, uh, moonlight, uh

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)



Spotlight, moonlight

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)



Feel like I'm destined

(Merasa seperti ditakdirkan)

I don't need no Smith & Wesson, no

(Aku tak membutuhkan Smith & Wesson)

Boy, who you testin'?

(Bung, siapa yang kau uji?)

Fuck a Scantron, here's your lesson, oh

(Persetan dengan Scantron, inilah pelajaranmu)



Knife in intestine

(Pisau di usus)

Takin' shots with all your brethren, no

(Mengambil bidikan pada semua saudaramu)

Feel like I'm damaged

(Merasa seperti aku rusak)

Girl I know you fucking planned this

(Gadis, aku tahu kau yang merencanakan ini)



All alone, call my phone, make me feel right

(Sendirian, telepon aku, buat aku merasa baik)

Girl, you know when you call, make me feel right

(Sayang, kau tahu saat kau panggil, aku merasa baik)

All alone, call my phone, make me feel right

(Sendirian, telepon aku, buat aku merasa baik)

Girl, you know when you call, make me feel right

(Sayang, kau tahu saat kau panggil, aku merasa baik)



Spotlight, uh, moonlight, uh

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)



Spotlight, moonlight

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)



Spotlight, uh, moonlight, uh

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)



Spotlight, moonlight

(Sorotan, sinar rembulan)

Nigga, why you trippin'? Get your mood right, uh

(Bung, kenapa kau khawatir? Perbaikilah suasana hatimu)

Shawty look good in the moonlight

(Gadis terlihat cantik di bawah sinar rembulan)

All these pussy niggas so bad mind

(Semua bedebah ini berprasangka buruk)

Credit



Produser dan Penulis: Jahseh Onfroy, John Cunningham.

Album: ?

Genre: Pop Rap, Cloud Rap.



Fakta di balik lagu

Moonlight dirilis pada 2 Maret 2018, lagu ini masuk ke album kedua XXXTENTACION yang berjudul “?” yang merupakan album terakhir yang dirilis semasa hidupnya.



Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang memberikan pujian kepada seorang gadis yang dicintai. Bagaimana gadis itu terlihat indah di bawah cahaya bulan.



Moonlight ditulis oleh X dan John Cunningham yang juga memproduseri lagu ini. Cunningham juga ikut menulis dan memproduksi beberapa lagu milik X lainnya yaitu Changes dan Sad.



Lagu ini menempati urutan nomor 13 di US Billboard Hot 100 dan nomor 17 di UK Singles Chart. Video musik Moonlight secara resmi dirilis pada 1 Oktober 2018, beberapa bulan setelah kematian tragis X. (Yemima Oholibama Wibowo)*****