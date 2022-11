Lirik Lagu SAD! - XXXTENTACION dan Fakta di Baliknya

SAD! – XXXTENTACION



Yeah

Who am I? Someone that's afraid to let go, uh

(Siapa aku? Seseorang yang takut kehilangan)

You decide if you're ever gonna let me know (yeah)

(Kamu memutuskan apa kamu akan memberitahuku)

Suicide if you ever try to let go, uh

(Bunuh diri jika kamu mencoba untuk meninggalkan)

I'm sad, I know, yeah, I'm sad, I know, yeah

(Aku sedih, aku tahu, ya, aku sedih, aku tahu, ya)



Who am I? Someone that's afraid to let go, uh

(Siapa aku? Seseorang yang takut kehilangan)

You decide if you're ever gonna let me know (yeah)

(Kamu memutuskan apa kamu akan memberitahuku)

Suicide if you ever try to let go, uh

(Bunuh diri jika kamu mencoba untuk meninggalkan)

I'm sad, I know, yeah, I'm sad, I know, yeah

(Aku sedih, aku tahu, ya, aku sedih, aku tahu, ya)



I gave her everything

(Aku memberikan segalanya)

She took my heart and left me lonely

(Dia mengambil hatiku dan meninggalkanku sendirian)

I think broken heart's contagious

(Aku pikir patah hati itu menular)

I won't fix, I'd rather weep

(Aku tidak akan memperbaikinya, aku lebih memilih menangis)



I'm lost then I'm found

(Aku tersesat lalu aku ditemukan)

But it's torture being in love

(Tapi itu siksaan jatuh cinta)

I love when you're around

(Aku suka saat kamu ada di sini)

But I fucking hate when you leave

(Tapi aku benar-benar benci saat kamu pergi)



Who am I? Someone that's afraid to let go, uh

(Siapa aku? Seseorang yang takut kehilangan)

You decide if you're ever gonna let me know (yeah)

(Kamu memutuskan apa kamu akan memberitahuku)

Suicide if you ever try to let go, uh

(Bunuh diri jika kamu mencoba untuk meninggalkan)

I'm sad, I know, yeah, I'm sad, I know, yeah

(Aku sedih, aku tahu, ya, aku sedih, aku tahu, ya)



Who am I? Someone that's afraid to let go, uh

(Siapa aku? Seseorang yang takut kehilangan)

You decide if you're ever gonna let me know (yeah)

(Kamu memutuskan apa kamu akan memberitahuku)

Suicide if you ever try to let go, uh

(Bunuh diri jika kamu mencoba untuk meninggalkan)

I'm sad, I know, yeah, I'm sad, I know, yeah

(Aku sedih, aku tahu, ya, aku sedih, aku tahu, ya)



Who am I? Someone that's afraid to let go, uh

(Siapa aku? Seseorang yang takut kehilangan)

You decide if you're ever gonna let me know (yeah)

(Kamu memutuskan apa kamu akan memberitahuku)

Suicide if you ever try to let go, uh

(Bunuh diri jika kamu mencoba untuk meninggalkan)

I'm sad, I know, yeah, I'm sad, I know, yeah

(Aku sedih, aku tahu, ya, aku sedih, aku tahu, ya)



Who am I? Someone that's afraid to let go, uh

(Siapa aku? Seseorang yang takut kehilangan)

You decide if you're ever gonna let me know (yeah)

(Kamu memutuskan apa kamu akan memberitahuku)

Suicide if you ever try to let go, uh

(Bunuh diri jika kamu mencoba untuk meninggalkan)

I'm sad, I know, yeah, I'm sad, I know, yeah

(Aku sedih, aku tahu, ya, aku sedih, aku tahu, ya)

Credit



Produser dan Penulis: Jahseh Onfroy, John Cunningham.

Album: ?

Genre: Emo Rap, Pop Rap, Alternative R&B



Fakta di balik lagu

Sad dirilis pada 2 Maret 2018 sebagai salah satu lagu dari album studio kedua yang berjudul “?”. Itu merupakan album terakhir XXXTENTACION yang dirilis selama masa hidupnya.

Lagu ini ditulis oleh XXXTENTACION atau yang nama aslinya Jahseh Onfroy bersama John Cunningham. Cunningham juga yang memproduksi lagu ini.



Bukan pertama kali X menulis lagu mengenai masalah bunuh diri. Lagunya di tahun 2017 berjudul Jocelyn Flores yang didedikasikan untuk teman wanita yang bunuh diri, juga membawakan topik yang sama persis.



Sad tetap menjadi salah satu single paling sukses XXXTENTACION. Lagu ini berhasil ada di urutan nomor 7 di US Billboard Hot 100, menjadikannya top 10 pertama rapper dan lagu charting tertinggi di negara asalnya. Di UK Singles Chart, Sad mencapai di nomor 19.



Setelah kematian X, lagu ini naik dari nomor 52 di Billboard Hot 100 mencapai posisi nomor 1. Hal ini menjadikan X artis pertama yang paling terkenal yang menggelar lagu nomor 1 anumerta sebagai aktris utama di Billboard Hot 100 sejak almarhum rapper Amerika Notorious B.I.G.



X meninggal dunia karena ditembak dan dibunuh pada tanggal 18 Juni 2018, Ia meninggal saat usianya 20 tahun.



Video musik Sad diambil sebelum X meninggal, dirilis pada 28 Juni 2018. Video musik anumerta Sad disutradarai oleh rapper JMP. (Yemima Oholibama Wibowo)*****