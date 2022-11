Lirik Lagu Changes - XXXTentaction dan Terjemahannya

Changes – XXXTentaction



Mmm, baby, I don’t understand this

(Sayang aku tak mengerti)

You’re changing, I can’t stand it

(Kau berubah, aku tak bisa menerimanya)

My heart can’t take this damage

(Hatiku tak bisa menerima keadaan ini)

And the way I feel, can’t stand it

(Dan perasaanku tak bisa menerimanya)



Mmm, baby, I don’t understand this

(Sayang aku tak mengerti)

You’re changing, I can’t stand it

(Kau berubah, aku tak bisa menerimanya)

My heart can’t take this damage

(Hatiku tak bisa menerima keadaan ini)

And the way I feel, can’t stand it

(Dan perasaanku tak bisa menerimanya)

Mmm, baby, I don’t understand this

(Sayang aku tak mengerti)

Girl, you’re makin’ it hard for me

(Sayang, kau membuat situasi jadi rumit)

Girl, you’re makin’ it hard for me

(Sayang, kau membuat situasi jadi rumit)

Girl, you’re makin’ it hard for me

(Sayang, kau membuat situasi jadi rumit)



Mmmm oooh..

Girl, you’re makin’ it hard for me

(Sayang, kau membuat situasi jadi rumit)

Girl, you’re makin’ it hard for me

(Sayang, kau membuat situasi jadi rumit)

Girl, you’re makin’ it hard for me

(Sayang, kau membuat situasi jadi rumit)

Mmm, baby, I don’t understand this

(Sayang aku tak mengerti)

You’re changing, I can’t stand it

(Kau berubah, aku tak bisa menerimanya)

My heart can’t take this damage

(Hatiku tak bisa menerima keadaan ini)

And the way I feel, can’t stand it

(Dan perasaanku tak bisa menerimanya)



Mmm, baby, I don’t understand this

(Sayang aku tak mengerti)

You’re changing, I can’t stand it

(Kau berubah, aku tak bisa menerimanya)

My heart can’t take this damage

(Hatiku tak bisa menerima keadaan ini)

And the way I feel, can’t stand it

(Dan perasaanku tak bisa menerimanya)



Mmm, baby, I don’t understand this

(Sayang aku tak mengerti)

You’re changing, I can’t stand it

(Kau berubah, aku tak bisa menerimanya)

My heart can’t take this damage

(Hatiku tak bisa menerima keadaan ini)

And the way I feel, can’t stand it

(Dan perasaanku tak bisa menerimanya)

Mmm, baby, I don’t understand this

(Sayang aku tak mengerti)

Credit



Produser dan Penulis: Cunningham, Jahseh Onfroy, John Cunningham, Rakim Allen.

Album: ?

Genre: Balada, Pop, Hip Hop/Rap



Fakta di balik lagu



Changes secara dirilis pada 2 Maret 2018 sebagai salah satu single dari album studio kedua XXXTentaction yang bertajuk “?”. Lagu ini dirilis beberapa bulan sebelum X ditembak di Miami, Florida.



XXXTentacion atau yang nama aslinya adalah Jahseh Onfroy meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit karena mendapat tembakan dari dua orang tak dikenal yang mengendarai mobil SUV berwarna gelap. Ia ditembak di Florida pada Senin, 18 Juni 2018 setelah meninggalkan sebuah toko sepeda motor.



Changes adalah single terakhir XXXTentacion yang dirilis selama masa hidupnya.

Banyak orang percaya bahwa lagu ini merupakan pengalaman pribadi X dan gadis yang diceritakan X pada lagu berjudul ‘Changes’ ini tidak lain adalah mantan pacarnya Geneva Ayala. Namun, X tidak pernah mengatakan dengan jelas kepada siapa lirik lagu tersebut ditujukan.



Changes ditulis oleh XXXTentaction dan dibantu oleh John Cunningham dan rapper Rakim Allen (dikenal sebagai PnB Rock). PnB Rock juga ikut bernyanyi pada lagu ini pada bagian bridge.



Lagu ini mendapat track memuncak di nomor 18 di US Billboard Hot 100 dan di UK Singles Chart berhasil mencapai urutan 33. (Yemima Oholibama Wibowo)*****