Profil George Clooney, Perjalanan Karier hingga Kehidupan Percintaan Sang Aktor

PIKIRAN RAKYAT - Bagi pecinta film Hollywood, nama aktor kawakan berkebangsaaan Amerika yang bernama, George Clooney, tak asing lagi. Aktor George Clooney sudah dikenal sebagai pemain film papan atas Hollywood, yang sudah bekerja sama dengan sejumlah bintang papan atas lainnya.

Aktor yang memiliki nama asli George Timothy Clooney yang lahir pada 6 Mei 1961 ini, kini sudah menginjak usia 61 tahun, di usianya yang sudah menua ia masih tetap aktif berakting di dunia perfilman hollywood.

George Clooney tumbuh dilingkungan keluarga yang cukup religius, ia dibesarkan dengan menganut agama Katolik. Meskipun dibesarkan ditengah keluarga yang religius, George Clooney pernah menyampaikan statement bahwa dirinya tidak tahu harus mempercayai surga atau tuhan.

Perjalan Karier Akting

Saat mengawali karirnya di dunia entertainment George Clooney hanya tampil menjadi peran ekstra di salah satu series kecil televisi yang berjudul Centennial pada tahun 1978.

Clooney memulai karier aktingnya secara perlahan melalui peran-peran kecil di beberapa acara sitkom maupun film hingga akhirnya ia mulai dikenal luas melalui perannya sebagai Dr. Doug Ross. Melalui perannya di drama bertema medis yang berjudul ER, ia berhasil memenangkan nominasi Outstanding Lead Actor di Primetime Emmy Award tahun 1995 dan 1996.

George Clooney berperan sebagai Dr. Doug Ross di drama medis ER mulai dari tahun 1994 hingga 1999. Tak hanya memenangkan penghargaan di Emmy Award, ia juga masuk nominasi aktor terbaik di Golden Globe Award untuk divisi drama televisi selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 1995, 1996, dan 1997.

Tidak hanya pintar berakting, George Clooney juga berbakat menjadi sutradara hingga produser film. Salah satu film yang ia sutradarai adalah Good Night, and Good Luck, melalui film ini ia berhasil masuk nominasi Best Director dan Best Original Screenplay di Academy Awards tahun 2006.