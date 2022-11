Lirik Lagu Halzion - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Halzion - YOASOBI

Sugite yuku toki no naka anata wo omoidasu

Monouge ni nagameru gamen ni utsutta futari waratteita

Shiritakunai hodo shiri sugiteku koto

Tada sugiru hibi ni nomikomareta no

Soredemo tada mou ichido dake aitakute

Anata no kotoba ni unazuki shinjita watashi wo hitori okizari ni toki wa sugiru

Mieteita hazu no mirai mo yubi no sukima wo surinuketa

Modorenai hibi no kakera to anata no kehai wo ima demo sagashite shimau yo

Mada ano hi no futari ni te wo nobashiteru

Kyoukai-sen wa jibun de hiita

'Genjitsu wa' tte minai furi wo shite ita

Sonna watashi ja mienai mienai

Kyoukai-sen no mukou ni saita

Senretsu na hana-tachi mo hontou wa mieteta no ni

Shirazu shirazu no uchi ni

Suri herashita kokoro no tobira ni kagi wo kaketa no

Soko ni wa tada utsukushi-sa no nai

Watashi dake ga nokosarete ita

Ao sugiru sora ni me no oku ga shimita

Ano hi no keshiki ni tori ni kaeru no

Anata ga suki da to itte kureta watashi wo

Dare ni mo misezu ni

Kono te de kakushita omoi ga

Ima mo watashi no naka de ikiteiru

Me wo tojite mireba

Ima mo azayaka ni yomigaeru keshiki to

Modorenai hibi no kakera ga utsushidashita no wa

Tsubomi no mama tojikometa mirai

Mou ichido egakidasu

Ano hi no anata no kotoba to utsukushii toki to futari de sugoshita ano keshiki ga

Wasureteta omoi to nakushita hazu no mirai wo tsunaideiku

Modorenai hibi no tsudzuki wo aruiteikunda

Korekara mo, anata ga inakute mo

Ano hi no futari ni te wo fureba

Tashika ni ugokidashita mirai e