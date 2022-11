Lirik Lagu Ano Yume wo Nazotte - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Ano Yume wo Nazotte - YOASOBI

Yoru no sora wo kazaru kirei na hana

Machi no koe wo gyutto hikari ga tsutsumi komu

Oto no nai futari dake no sekai de kikoeta kotoba wa

'Suki da yo'

Yume no naka de mieta mirai no koto

Natsu no yoru kimi to, narabu kage ga futatsu

Saigo no hanabi ga sora ni nobotte kietara

Sore wo aizu ni

Itsumo toori no asa ni

Itsumo toori no kimi no sugata

Omowazu me wo sorashite shimatta no wa

Dou yatta tte wasurerarenai kimi no kotoba

Ima mo zutto hibiiteru kara

Yoru wo nukete yume no saki e

Tadori tsukitai mirai e

Hontou ni? ano yume ni

Hontou ni? tte ima mo

Fuan ni natte shimau kedo kitto

Ima wo nukete asu no saki e

Futaridake no basho e

Mou chotto

Dou ka kawaranai de

Mou chotto

Kimi kara no kotoba

Ano mirai de matteiru yo

Dare mo shiranai

Futari dake no yoru

Machikogarete ita keshiki to kasanaru

Natsu no sora ni mirai to ima tsunagaru you ni hiraku hanabi

Kimi to koko de hora ano yume wo nazoru

Miageta sora wo kazaru hikari ga ima terashita yokogao

Sou zutto kono keshiki no tame ni

Sou kitto hora futatsu no mirai ga

Ima kasanariau

Yoru no naka de kimi to futari

Tadori tsuita mirai de

Daijoubu omoi wa kitto

Daijoubu tsutawaru

Ano hi mita yume no saki e

Ima wo nukete asu no saki de

Mata deaeta kimi e

Mou chotto

Dou ka owaranai de

Mou chotto

Hora saigo no hanabi ga ima

Futari wo tsutsumu

Oto no nai sekai ni hibiita

'Suki da yo'