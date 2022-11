Lirik Lagu Encore - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Encore - YOASOBI

Ashita sekai wa owarunda tte

Kimi ni wa mou aenainda tte

Mata itsuka tte te wo futta tte

Kanawanainda yo

Shikatanai ne

Ashita sekai wa owarunda tte

Sore nara mou

Sono toki made nando demo zutto

Suki na oto wo narasou

Usu kurayami ni tsutsumareta

Mioboe no nai basho, me wo samasu

Koko wa yoru no nai

Sekai kyou de owaru sekai

Sonna hi ni anata ni deatta

Suki ni shite ii to

Sore dake nokoshite

Dokoka e yuku

Anata no oto ga toozakatteku

Soshite mata hitori

Yodonda kuuki no naka de

Arifureta ano hibi wo tada omoikaesu

Owari ga kuru koto wo matsu sekai de

Tsurai kako mo iya na kioku mo

Wasurerarenai merody mo

Kyou de sayonara

Hitori kuruma wo hashiraseru

Itonami no kieta machi no naka wo

Ashita ni wa mou owaru kyou ni

Nani wo negau

Nani wo inoru

Dokoka kara fui ni

Kasuka ni kikoete kita no wa

Piano no oto

Tooi hi no oto

Sasowareru mama ni

Kokyuu wo awaseru you ni

Kasaneta oto

Gokochi yokute

Natsukashikute

Ikutsu mo afurete kuru