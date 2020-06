Makna Tersembunyi di Lagu Baru BLACKPINK 'How You Like That', Termasuk Simbol Dosa di Tubuh Jisoo

PIKIRAN RAKYAT - Girl group asal Korea Selatan, BLACKPINK kembali memberi gebrakan baru pada comeback-nya setelah lama tak merilis single baru.

Perilisan lagu barunya pada Jumat, 26 Juni kemarin bertajuk How You Like That berhasil mengobati rasa rindu BLINK terhadap para anggota BLACKPINK.

Girl group asuhan YG Entertainment ini pun langsung melambungkan namanya di trending YouTube setelah video musiknya ditonton lebih dari 60 juta kali di platform YouTube.

Tak heran jika video klip lagu How You Like That bisa langsung bertengger di trending YouTube, pasalnya penampilan Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose terlihat begitu dramatis.

Tak lama setelah video klip dirilis di akun YouTube resmi BLACPINK, penggemar mereka atau BLINK mulai mencoba memecahkan simbol-simbol unik dan menarik pada video.

Dikutip dari akun YouTube salah satu penggemar BLACKPINK, Shasha-Marie pada 26 Juni 2020.

Dalam cuplikan individu personil BLACKPINK, Jisoo terlihat duduk di sebuah reruntuhan tembok, dalamm cuplikannya terlihat tulisan di kulit Jiso.