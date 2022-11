Lirik Lagu Taisho Roman - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Taisho Roman - YOASOBI

Aru hi totsuzen ni sore wa otozureta dekigoto

Hajimari wa ittsuu no tegami

Okurinushi wa haruka mukashi wo ikiru kimi

Sonna fukashigi na deai

Boku no jidai ni wa ima konna mono ga atte

Konna kurashi wo shiteiru yo

Moji ni komete tsutaeau uchi ni

Itsushika mebaeta romansu

Kesshite deau koto no dekinai bokura

Sorezore no sekai kara

Tsudzuru kotoba tsunoru omoi

Sugata sae mo shiranai mama

Donna toki mo kimi no kotoba wo

Machikogareteirunda

Ikiru jidai wa chigau kedo

Nando demo jikan wo koete

Kimi to, kimi to tsutaeau omoi

Negai ga kanau nara

Hitome de ii kara

Aitai na

Suki dakara

Fui ni omoidashita no wa

Kimi ga ikiru jidai no ashita

Okoru koto kanashii koto

Tsutaenakucha

Douka kiseki yo okite

Sugiteiku toki to kawaru kisetsu

Are kara todaeta tegami

Mou todokanai kotoba dake ga mune wo shimetsukeru

Haruka kanata hyakunen saki wo

Kimi ga mite mitai to negatta mirai wo ima

Boku wa mada aruiteiru yo

Kurushii omoi wo mune ni daita mama

Sonna boku ni todoita tegami

Mioboe no aru machikogareteita moji

Sore wa kimi ga ano hi wo koete

Boku ni kaita saigo no koibumi

Kimi ga kimi no jidai wo ikita akashi wo

Yachiyo koete mo nigirishimete

Boku ga boku no jidai ni miru sono subete wo

Itsuka tsutae ni yuku yo

Judul: Taisho Roman

Artis: YOASOBI

Album: The Book 2

Dirilis: 2021