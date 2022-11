Lirik Lagu Haruka - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Haruka - YOASOBI

Omoidasu no wa deatta hi no koto

Dare no moto ni mo kaerenai boku wo

Mitsuke dashite kureta sukui dashite kureta

Wasureru koto nai kimi no egao

Kurashi no sukima yofuke no inori

Itsudemo kimi to tomo ni aruite kita kiseki

Tsurai koto mo ureshii koto mo

Wakachiaeru sonna hibi yo

Furikaereba kazoe kirenai

Omoide ga afuredashite kuru

Dare ni mo mienai tokoro de ganbatteru

Kimi no soba ni irareru koto sore dake de

Konna ni hora shiawase nanda yo

Komiagete kuru omoi wa tada arigatou

Otozureta yorokobi no haru wa tabidachi no kisetsu

Hanareta machi ni mo tsuredashite kureta ne

Hitori fuan na hibi ni sabishi sou na kimi ni

Okuru eeru boku ga tsuiteru yo

Tanoshii koto bakari janai nichijou ni

Afuredashita kimi no namida

Soredemo mae wo muite aruite

Sou yatte otona ni natteiku

Kimi no soba ni irareru koto

Kimi no yorokobi wa boku no yorokobi de

Kimi no taisetsu na shiawase ga itsumade mo kimi to arimasu you ni

Nee kimi no soba ni wa

Mou takusan no ai ga afureteru

Dakara ima wa douka nakanai de

Ano hi no you ni egao de

Furikaereba ikutsu mo no

Omoide ga yomigaette kuru

Dare ni mo mienai tokoro de nagashita namida mo

Hora ima no kimi ni tsunagatteru

Takusan no ai ni tsunagatteru

Komiagete kuru omoi wa tada arigatou