Lirik Lagu Shukufuku - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Shukufuku - YOASOBI

Haruka tooku ni ukabu hoshi wo

Omoi nemuri ni tsuku kimi no

Erabu mirai ga nozomu michi ga

Doko e tsuzuiteite mo

Tomo ni ikiru kara

Zutto mukashi no kioku

Tsurerarete kita kono hoshi de kimi wa

Negai tsuzuketeta

Tooku de kirameku keshiki ni

Tobikomu koto ga dekita no nara

Hitori kodoku na sekai de

Inori negau

Yume wo egaki

Mirai wo miru

Nigedasu yori mo susumu koto wo

Kimi ga eranda no nara

Dareka ga egaita imeeji janakute

Dareka ga eranda suteeji janakute

Bokutachi ga tsukutte iku sutoorii

Kesshite hitori ni wa sasenai kara

Itsuka sono mune ni himeta

Yaiba ga kusari wo tachikiru made

Zutto tomo ni tatakau yo

Kimetsukerareta unmei

Sonna no kowashite

Bokutachi wa ayatsuri ningyou janai

Kimi no sekai da kimi no mirai da

Donna monogatari ni demo dekiru

Nigeru you ni kakureru you ni

Norikonde kita kokupitto ni wa

Nakimushi na kimi wa mou inai

Itsunomanika konna ni tsuyoku

Kore wa kimi no jinsei

(dare no mono demo nai)

Sore wa kotae nante nai

(jibun de erabu michi)

Mou jubaku wa toite

Sadamerareta fikushon kara ima

Tobidasun da

Tobitatsun da

Dare ni mo oitsukenai supiido de

Jimen keriage sora wo mau

Noroi norowareta mirai wa

Kimi ga sono te de kaete yukun da

Nigezu ni susunda koto de kitto

Tsukameru mono ga takusan aru yo

Motto tsuyoku nareru

Kono hoshi ni umareta koto

Kono sekai de iki tsuzukeru koto

Sono subete wo aiseru you ni

Meippai no shukufuku wo kimi ni