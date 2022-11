Lirik Lagu Kaibutsu - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Kaibutsu - YOASOBI

Subarashiki sekai ni kyou mo kanpai

Machi ni tobikau waraigoe mo

Mite minu furi shiteru dake no tsukuri mon sa

Ki ga fure sou da

Kurakura suru hodo no ii nioi ga

Tsun to sashita hana no oku

Me wo samasu honnou no mama

Kyou wa dare no ban da?

Kono sekai de nani ga dekiru no ka

Boku ni wa nani ga dekiru no ka

Tada sono makkuro na me kara

Namida kobore ochinai you ni

Negau mirai ni nando demo zutto

Kuraitsuku

Kono machigai darake no sekai no naka

Kimi ni wa waratte hoshii kara

Mou dare mo kizutsukenai

Tsuyoku tsuyoku naritainda yo

Boku ga boku de irareru you ni

Subarashiki sekai wa kyou mo antai

Machi ni uzumaku warui hanashi mo

Shiranai shiranai furi shite me wo sorashita

Shouki no sata janai na

Majime ni kikazatta koushin

Narasu ashioto ga hazumu ikisaki wa

Kienai kienai aji ga shimitsuiteiru

Uragawa no sekai

Kiyoku tadashiku ikiru koto

Dare mo kanashimasezu ni ikiru koto

Hamidasazu massugu ni ikiru koto

Sore ga machiga wa nai de ikiru koto?

Ari no mama ikiru koto ga seigi ka

Damashi damashi ikiru no wa seigi ka

Boku no arubeki sugata to wa nanda

Hontou no boku wa nanimono nanda

Oshiete kure yo

Oshiete kure yo