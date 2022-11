Lirik Lagu Dun Dun Dance - Oh My Girl dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dun Dun Dance

Dun Dun Dance, Dun Dun Dance, Dun Dun Dance

Just dance, just dance

Dun Dun Dance, Dun Dun Dance, Dun Dun Dance

Just dance, just dance

Yuseongi bicheoreom ssodajineun haneul

Geu arae neowa hamkke chumchugo sipeo

Saeksaegui otdeulgwa yeppeun aekseseori Oh baby

Heureuneun jeo eumagi nae mameul seollege haji

I feel the disco rhythm in my body

Dareun amugeotdo saenggakajin ma

Yeah baljagugeuro gadeukan mudae wie olla

Jayuroun momjit geu sarangseureon neukkim

Jeo ttabunhaetdeon haruwa ilsangeseo beoseona Oh, tonight

Just you and I jigureul deungjigo tteoolla

Mamkkeot Crazy, crazy, crazy gin chumeul chwo

Malliji ma jigeum nae gibuneun Feel so high

Meolli meolli meolli da nunbusyeo

I just wanna Dun Dun Dance

Dun Dun Dance, Dun Dun Dance

Oh baby, give me baby, give me baby, give me more

Nal meomchuji ma Love this song

Just wanna Dun Dun Dance

Dun Dun Dance, Dun Dun Dance

Just dance, just dance

Shining like a disco ball

Ppalgan High heels on the road

Got my eyes on you, and you got yours

Jeo taeyangi dasi nuntteul ttaekkaji

Neon pyeongbeomhande mwonga dalla waenji myohan guseogi inne

Nan garyeojyeo inneun ge boyeo

Urin modu isanghae jogeumssigeun Yeah

Sarameul gajanghan natseon jonjaedeulcheoreom Oh baby