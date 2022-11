Lirik Lagu Liar Liar - Oh My Girl dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Liar Liar

Ah ha so you think I kinda like you,

think you can get me I think so yaya

bamsae nan ibureul dwicheokdwicheok

sangsangui badareul cheombeongcheombeong

liar liar liar oh maldo an dwae

liar liar liar oh oh

Bimillo haeyo geu saramhanten

maeumui junbiga piryohaeyo

an dwae an dwae ajigeun jeoldae yaegi mothae yaya

Eolguri jakkuman tteoollaseo

onjongil imaga tteugeowoyo

geuchigeuchi manjyeobwa eottaeyo simgakhaji yaya

Meorissoge eojilleojin seomdeureul majchwodo

moreugesseo geu saramdo nal saranghalkka

take a look at you

Bamsae nan ibureul dwicheokdwicheok

sangsangui badareul cheombeongcheombeong

liar liar liar oh maldo an dwae

liar liar liar oh oh

hoksi neodo nal saenggakhani

jigeum na honjaseoman ireon geoni

liar liar liar oh maldo an dwae

liar liar liar oh maldo an dwae

liar

Gamjeongui pado wineun rolleokoseuteo

ssikssikhadaga uigisochimhaejyeo

who’s that who’s that insahaessdeon yeppeun geu ae

she’s just a friend yaya

Nuga jom naege allyeojwoyo

jigeum naneun eodiro gayahajyo

han mari gorae nan pingkeu bit bada wie

Meorissoge eojilleojin seomdeureul majchwodo

moreugesseo geu saramdo nal saranghalkka

take a look at you

Bamsae nan ibureul dwicheokdwicheok

sangsangui badareul cheombeongcheombeong

liar liar liar oh maldo an dwae

liar liar liar yaya

hoksi neodo nal saenggakhani

jigeum na honjaseoman ireon geoni

liar liar liar oh maldo an dwae

liar liar liar oh maldo an dwae