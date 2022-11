Lirik Lagu Heyahe - ONE dan fakta di Baliknya

Lirik Lagu Heyahe

Chagaun saebyeok gonggi chagawojin mom

deureowa ttatteushaejin ibul sok

neukkyeojineun ni ongi heongkeureojin meorikarakgwa

neoui yareushan miso

Bureun kyeonwaya hae da gieokhallae seonmyeonghage

neoui wanbyeokhan silluet nareul dwidorabol ttae

michil geo gata OH DAMN

neoui meori eokkae mite

neowa nuni majuchin sungan urin sijageul hae

Nuneul gamji mara jigeum

jame deulgieneun ajik illeo

gwaenhi gamchugi silheo urin haeyahae

hal ireul haeyahae urin kkok haeyahae

Nuga meonjeoral geo eopseo

ni daril jabeun nae son

YEAH I’M LOVIN’ IT WITH YOU

YEAH I’M LOVIN’ IT WITH YOU

neonen sangsangeul hae urin sangsang soge

YEAH I’M LOVIN’ IT WITH YOU

YEAH I’M LOVIN’ IT WITH YOU

Urin haeyahae hal ireul haeyahae

i bami kkeutnagi jeone urin haeyahae

urin haeyahae hal ireul haeyahae

i bami kkeutnagi jeone urin haeyahae

Haesbicci banghaehal ttaekkaji

WE MAKE SO MUCH LOVE

AY AY nega chungbunhal ttaekkaji

BABY WORK IT WORK IT UH

GIVE IT THAT WORK GIVE IT THAT WORK

neoui sumgyeori bappajyeo

hal ireun kkeutnaji anha

urin jigeum bappeujanha UH

Nuga meonjeoral geo eopseo

ni daril jabeun nae son

neonen sangsangeul hae urin sangsang soge

