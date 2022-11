Lirik Lagu Jangan Tumbuh - Dhira Bongs dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Jangan Tumbuh - Dhira Bongs

Oh matamu melihat

ada yang salah dimataku

Saat matanya bertemu dengan mataku

Oh bibirmu mengucap

Ada yang salah di bibirku

Saat bibirnya melengkung senyum ke arahku

Apa yang salah

Apa yang berbeda

Dari aku

Bukan aku dia yang berbeda

Jangan

Aku sudah dengan mu

Aku dia tak ada

Jangan buat tumbuh

Rasanya

Karna sedikit lagi

Credit

Artis: Dhira Bongs

Rilis: 2022

Album: A Tiny Bit of Gold In The Dark Ocean

Fakta di Balik Lirik Lagu Jangan Tumbuh

Dhira Bongs merilis lagu bertajuk Jangan Tumbuh pada tahun 2022, single ini termasuk dalam album ke-3 A Tiny Bit of Gold In The Dark Ocean.