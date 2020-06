BTS Rilis MV 'Stay Gold' Hari Ini, Ketujuh Member Ungkap Dua Sisi Emosi

PIKIRAN RAKYAT - Boyband K-pop, Bangtan Sonyeondan alias BTS baru saja merilis video klip lagu berjudul 'Stay Gold' pada Jumat, 26 Juni 2020.

'Stay Gold' merupakan lagu pra rilis album keempat Jepang BTS bertajuk 'Map of the Soul: 7 The Journey' yang dirilis pada 19 Juni 2020 lalu.

Lagu tersebut nantinya akan masuk dalam album Jepang BTS yang akan rilis resmi pada 14 Juli 2020 mendatang.

Baca Juga: Sempat Dijodoh-jodohkan dengan Baim Wong, Wulan Guritno: Semua Orang Pengen Kita Jadian

Dalam video musik BTS, ketujuh member memperlihatkan dua sisi emosi, di awal klip tampak mengusung tema kelam dan gelap.

Para member terlihat dirundung kesedihan di awal adegan. Sementara di tengah video klip, para memper tampil ceria dengan latar tempat bunga-bunga.

Ketujuh member tampak bahagia, ada yang tengah asik bermain air, bermain dengan anjing kesayangannya, hingga bermain dengan rekannya.

Baca Juga: Siswa Afirmasi Masih Harus Keluarkan Uang untuk Keperluan Sekolah

Melalui video klip 'Stay Gold', RM CS pun berusaha merealisasikan isi lirik berisi ajakan untuk berani dan percaya pada diri sendiri.