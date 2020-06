Comeback Hari Ini, BLACKPINK Ungkap Pesan dalam Lagu 'How You Like That'

PIKIRAN RAKYAT - Girlband K-pop, BLACKPINK telah melakukan comeback pada Jumat, 26 Juni 2020 dengan merilis single 'How You Like That'.

Grup beranggotakan empat member ini mengadakan siaran langsung dalam konferensi pers global yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi BLACKPINK.

Keempat member BLACKPINK memberikan bocoran soal pesan dalam lagu 'How You Like That' yang sudah dirilis pada pukul 18.00 KST.

Lagu tersebut merupakan lagu comeback pertama menjelang perilisan album penuh BLACKPINK pada bulan September mendatang.

Comeback tersebut merupakan pengalaman pertama BLACKPINK terhitung dalam satu tahun dan dua bulan.

Jennie menuturkan, melalui album pertama tersebut, BLACKPINK akan menyuguhkan genre musik yang berbeda dibanding sebelumnya.

"Karena ini adalah album full-length pertama kami, prosesnya lama. Melalui pra-rilis, saya ingin menampilkan genre yang lebih baru dan lebih beragam dibandingkan dengan masa lalu seperti uji rasa," ujar Jennie.



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi, Jisoo menyampaikan lewat lagu 'How You Like That', BLACKPINK ingin para BLINK tidak patah semangat saat berada di situasi gelap.