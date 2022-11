Twenty Four – EXO

harun heulleoga challaye sungancheoreom (cheoreom)

ani mae sungan (Yeah)

ginagin yeongweoncheoreom (Yeah)

barabolsurok (barabolsurok)

deo ppajeodeureo ga (Yeah)

neoran shigan soge You’re my (Yeah, yeah, yeah)

You’re my twenty four (Twenty four)

You’re my twenty four (Twenty four)