Lirik Lagu Feeling Lonely - Boy Pablo dan Fakta di Baliknya

Feeling Lonely - Boy Pablo

I woke up this morning

Feeling lonely

You were gone, and my cellphone too

But what is this feeling?

Empty inside my head

Feels like a heart attack

Oh oh, woah

I miss you so bad

The thought of you makes me sad

I'm going mad (no, I'm not)

Oh oh

Can't help it, I just miss you

How did I lose you now again?

Can't help it, I just miss you

Why did I lose you now again?

Woo

Parapara

Feeling lonely

Parapara

Parapara

I'm feeling lonely

Parapara

You were gone and my cellphone too

You were gone and my cellphone too

Oh oh

Can't help it, I just miss you

How did I lose you now again?

Can't help it, I just miss you

Why did I lose you now again?

Feeling lonely

Credit

Artis: Boy Pablo

Album: Soy Pablo

Dirilis: 2018

Genre: Alternatif/Indie

Nominasi: Spellemann Award for Music Video of the Year

Penulis lagu: Boy Pablo

Fakta di Balik Lagu

Boy Pablo merupakan band yang berasal dari Bergen, Norwegia yang bertema indie, pop dan rock, yang mulai dibentuk pada tahun 2015 dan masih berkarya hingga saat ini.

Lagu Feeling menceritakan tentang seorang pria yang merasa kesepian karena tidak ada lagi orang yang dicintainya dalam hidupnya.

Pikirannya dan perasaannya berantakan, terasa seperti serangan jantung baginya. Ia hanya merindukan sesosok wanita dan ia berharap jika wanita itu bisa kembali di sisinya.

Lagu Feeling Lonely telah dirilis pada 5 Oktober 2018, di dalam album Soy Pablo Single pertama.