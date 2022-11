Lirik Lagu Love Letter - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Love Letter - YOASOBI

Hajimemashite daisuki na ongaku e

Zutto kangaeteta koto

Douka kiite hoshikute

(Tsutaetai koto ga arun desu)

Chotto terekusai keredo

Zutto omoteita koto

Konna otegami ni komete

(Todoite kuremasu you ni)

Donna toki mo anata no

Kotoba, koe wo kiiteiru dake de

Chikara ga waitekurunda

Nee warattetai yo donna toki mo

Demo, tsurai kurai itai hi mo aru kedo ne

Anata ni fureru dake de kizukeba

Kono sekai wa iro azayaka ni naru

Hana ga saku you ni

Waratte naite donna toki datte

Erande iinda itsudemo jiyuu ni

Kyou wa donna anata ni deaeru ka na

Kono sekai ga owaru sono hi made

Nari tsuzuketeite

Itsumo anata no koto wo motomechaunda

(Odoridashitaku naru toki mo)

(Bakuhatsu shichai sou na toki mo)

Sukuwaretanda sasaerarete kitanda

(Kokoro ga ugokasarerun desu)

(Kokoro ga mitasaretekun desu)

Nee motto fureteitai yo

Zutto soba ni ite hoshii yo

Itsumade mo daisuki na anata ga

Hibiite imasu you ni

Konna takusan no kimochi

Kyutto tsumekonda omoi

Chanto tsutaerareta ka na

Chotto dake fuan dakedo

Kitto todoite kureta yo ne

Zenbu watashi no sunao na kotoba dakara

Moshimo anata ni deaete nakatara nante

Omou dake de kowai hodo daisuki nanda

Uketote douka watashi no omoi wo

Saa

Waratte naite sonna mainichi wo

Aruiteikunda itsumo itsumade mo

Tsurai kurai itai koto mo takusan aru kedo

Kono sekai wa itsudemo doko demo ongaku de afureteru

Me no mae no koto mo shourai no koto mo

Fuan ni natte dou shitara ii no

Wakannakute mayou koto mo aru kedo

Sonna toki mo kitto anata ga ite kurereba

Mae wo mukerunda

Konna kimochi ni naru no wa

Konna omoi ga dekiru no wa

Kitto ongaku dake nanda

(Kawari nante hitotsu mo nain desu)

Douka sennen saki mo

Douka nariyamanai de

Itsumo hontou ni arigatou

Judul: Love Letter

Artis: YOASOBI

Album: The Book 2

Dirilis: 2021