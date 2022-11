Lirik Lagu Yasashii Suisei - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Yasashii Suisei - YOASOBI

Ima, shizuka na yoru no naka de

Mukeikaku ni kuruma wo hashiraseta

Hidari donari, anata no yokogao wo tsuki ga terashita

Tada, omoide wo saguru you ni

Tadoru you ni kotoba wo tsunagi awasereba

Dou shiyou mo naku afurete kuru hibi no kioku

Anata no soba de ikiru to kimeta sono hi kara

Sukoshi zutsu kawari hajimeta sekai

Tsuyoku aru you ni yowasa wo kakusu you ni

Enjite kita hibi ni

Aru hi totsuzen arawareta sono manazashi ga

Shiranakatta koto oshiete kureta

Mamorubeki mono ga areba sore dake de

Konna ni mo tsuyoku narerunda

Fukai fukai kurayami no naka de

Deai, tomo ni sugoshite kita

Rui no nai hibi

Kokochi yokatta

Iya, shiawase datta

Tashika ni hora

Sukuwaretanda yo

Anata ni

Wazuka na hikari wo toraete kagayaita no wa

Marude nagareboshi no you na namida

Bukiyou na inochi kara nagarete kobore ochita

Utsukushii namida

Tsuyoku ooki na karada ni himeta yasashisa mo

Dokoka kurushige na sono kao mo

Itoshiku omounda

Sugata katachi janainda

Yatto kidzuitanda

Mujou ni hibiku juusei ga yoru wo hikisaku

Wakare no ibuki ga osoi kakaru

Setsuna ni kagayaita mujihi na nagareboshi

Inori wa tada todokazu ni kieta