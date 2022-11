Lirik Lagu Tergoda Bidadari – Yovie and Nuno dan Fakta dibaliknya

Tergoda Bidadari – Yovie and Nuno



Kamu selalu

Tak hentinya menggoda diriku

Senyummu matamu

Seolah mengajak pergi jauh



Oleo oleo

Kata ibuku harus setia

Kau memang secantik bidadari

Namun ku telah terikat sang dewi



Jujur aku

Bisa goyah bila terus bertemu

Ku ingkari ku hindari

Namun hatiku terus merindu



Oleo oleo

Lelaki itu harus setia

Meski kau secantik bidadari

Kekasihku seindah sang dewi



Bibirmu yang indah merekah merah

Membawaku terbang ke alam sadar



Oh



Oleo oleo

Kata ibuku harus setia

Kau memang secantik bidadari

Namun ku telah terikat sang dewi



Oleo oleo

Lelaki itu harus setia

Meski kau secantik bidadari

Kekasihku seindah sang dewi



Oleo oleo

Kata ibuku harus setia

Kau memang secantik bidadari

Namun ku telah terikat sang dewi

Namun ku telah terikat sang dewi

Kekasihku seindah sang dewi

Oh oh

Oh oh

Oh oh

Oh oh



Credit

Artis: Yovie and Nuno

Album: Still The One

Rilis: 2014

Genre: Pop

Penulis Lagu: Yovie Widianto



Fakta di Balik Lagu Tergoda Bidadari – Yovie and Nuno

Tergoda Bidadari merupakan single milik grup musik Yovie & Nuno yang dirilis pada tanggal 29 April 2014.



Lagu ini menjadi single kedua dari album musik kelima mereka bertajuk Still The One.

Lagu yang diproduksi Yovie Widianto ini dimuat bersama sepuluh lagu lainnya di bawah naungan label Sony Music Entertainment Indonesia, Yovie Widianto Music Factory, dan Music Factory Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang sudah memiliki kekasih dan merasa tergoda melihat wanita lain yang menawan bagaikan bidadari. Meskipun begitu Ia memiliki pendirian untuk tetap setia kepada kekasihnya karena kekasihnya lebih dari bidadari baginya.



Sejak 8 tahun setelah rilis, video lirik Tergoda Bidadari sudah ditonton sebanyak lebih dari 1,7 juta kali di akun Youtube Sony Music Entertainment Indonesia. (Yemima Oholibama Wibowo)***