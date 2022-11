Lirik Lagu Gunjo - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Gunjo - YOASOBI

Aa, itsumo no you ni

Sugiru hibi ni akubi ga deru

Sanzameku yoru, koe, kyou mo

Shibuya no machi ni asa ga furu

Doko ka munashii you na

Sonna kimochi

Tsumaranai na

Demo sore de ii

Sonna mon sa

Kore de ii

Shirazu shirazu kakushiteta

Hontou no koe wo hibikasete yo, hora

Minai furi shite ite mo

Tashika ni soko ni aru

Kanjita mama ni egaku

Jibun de eranda sono iro de

Nemui kuuki matou asa ni

Otozureta aoi sekai

Suki na mono wo suki da to iu

Kowakute shikatanai kedo

Hontou no jibun

Deaeta ki ga shita nda

Aa, te wo nobaseba nobasu hodo ni

Tooku e yuku

Omou you ni ikanai, kyou mo

Mata awatadashiku mogaiteru

Kuyashii kimochi mo

Tada nasakenakute

Namida ga deru

Fumikomu hodo

Kurushiku naru

Itaku mo naru

Kanjita mama ni susumu

Jibun de eranda kono michi wo

Omoi mabuta kosuru yoru ni

Shigamitsuita aoi chikai

Suki na koto wo tsuzukeru koto

Sore wa 'tanoshii' dake ja nai

Hontou ni dekiru?

Fuan ni naru kedo

Nanmai de mo

Hora nanmai de mo

Jishin ga nai kara egaite kita nda yo

Nankai de mo

Hora nankai de mo

Tsumiagete kita koto ga buki ni naru

Mawari wo mi tatte

Dare to kurabe tatte

Boku ni shika dekinai koto wa na nda

Ima demo jishin nanka nai

Sore demo

Kanjita koto nai kimochi

Shirazu ni ita omoi

Ano hi fumidashite

Hajimete kanjita kono itami mo zenbu

Suki na mono to mukiau koto de

Fureta mada chiisana hikari

Daijoubu, ikou, ato wa tanoshimu dake da

Subete wo kakete egaku

Jibun ni shika dasenai iro de

Asa mo yoru mo hashiri tsuzuke

Mitsukedashita aoi hikari

Suki na mono to mukiau koto

Ima datte kowai koto da kedo

Mou ima wa ano hi no toumei na boku ja nai

Arinomama no

Kakegae no nai boku da