Lirik Lagu Yoru ni Kakeru - YOASOBI dan Fakta di Baliknya

Yoru ni Kakeru - YOASOBI

Shizumu you ni tokete yuku you ni

Futari dake no sora ga hirogaru yoru ni

'Sayonara' dake datta

Sono hitokoto de subete ga wakatta

Higa shizumi dashita sora to kimi no sugata

Fensu-goshi ni kasanatte ita

Hajimete atta hi kara

Boku no kokoro no subete wo ubatta

Doko ka hakanai kuuki wo matou kimi wa

Sabishii me wo shiteta nda

Itsu datte chikkutakku to

Naru sekai de nando datte sa

Fureru kokoronai kotoba urusai koe ni

Namida ga kobore-sou demo

Arikitarina yorokobi kitto futari nara mitsukerareru

Sawagashii hibi ni waraenai kimi ni

Omoitsuku kagiri mabushii asu wo

Akenai yoru ni ochite yuku mae ni

Boku no te wo tsukande hora

Wasurete shimaitakute tojikometa hibi mo

Dakishimeta nukumori de tokasu kara

Kowakunai yo itsuka hi ga noboru made

Futari de iyou

Kimi ni shika mienai

Nanika wo mitsumeru kimi ga kiraida

Mitorete iru ka no you na koi suru you na

Sonna kao ga kirai da

Shinjite itai kedo shinjirenai koto

Son'na no dou shitatte kitto

Korekara datte ikutsu mo atte

Sono tanbi okotte naite iku no

Soredemo kitto itsuka wa kitto bokura wa kitto

Wakari aeru sa shinjiteru yo

Mou iya da tte tsukareta n datte

Gamushara ni sashinobeta boku no te wo furiharau kimi

Mou iya da tte tsukaretayo nante

Hontou wa boku mo iitai nda