Lirik Lagu Warbiasyak - Neona dan Fakta di Baliknya

Warbiasyak - Neona

Do ya feel me? Lets go!

Neeiiiii...

Ada satu cerita

Dari kids kids kids zaman now

Yang suka buley buley

Neiiiiiii...

Banyak yang bilang ga bisa

Padahal ey kita bisa

Spread the love, not the hate

Ya udah

Biarin

Asalkan kitanya happy

Jangan dengerin orang nyap nyap nyap

Yang penting kitanya enggak nakal

Ya udah

Neruga

Percaya diri sendiri

Kita semua anak dunia, bersenang bersenanglah tugasnya

Percaya aja sama diri sendiri

Karena kita anak luar biasa (hey!)

Percaya kita bisamenginspirasi

Bisa menggapai semua mimpi-mimpi

Wagelatseh.

Wagelatseh.

Wagelatseh.

Kamu warbiasyak!

Neeiiiii...

Banyak komen negatif

Harus (omagah!) Stay positive

Pikir sebelum nulis

Neiiiiiii...

Banyak bilang ga mau

Padahal kitanya dah mau

I'll see ya on the top, baby!