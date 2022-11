Lirik Lagu BOCA - Dreamcatcher dan Fakta di Baliknya

BOCA - Dreamcatcher

Modeun tageseun neol hyanghae isseo

Nal eopsi beineun sangcheo

Mal an haedo al su isseo

(Hold on Hold on)

Eh oh amureon pyojeongdo eopsi

Neon imi iksukadan deusi

(I'm knockin' door, now I'm knockin' door)

Beoseonaji mothae But I know

Hold up, I'm a geek, the big paradox

Swipge saenggakamyeon neol jikineun Killer

Jiok kkeuteseon da hanagachi bireo

Ibeul georeo jamga Freeze up

Iyu eomneun siseon

Kkoril muneun Question

(Woo wah ah ah ah ah)

Joeuisigeun imi

Geudeurege eopseo

Mageul su eopsi

Samuchineun mam

Chamji mothae deo

Na neoreul wihaeseo

Meokgureume ssain

Gipeojineun bam

Naeryeochyeora Thunder

Drop thunder gutge

Georeo jamgeulge BOCA

Where is the love

Gasi gateun geu mallo

Neol apeuge handamyeon

Yeolji mothage BOCA

Yeah nun gama sum makyeo neon

Uh domangchyeo meonbalchi neon

Uh dwitgeoreumman chyeotdamyeon

Geogiseo byeonhaji byeonhaji ana

Ppeonhaji ppeonhaji No