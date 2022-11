Lirik Lagu Plz Dont Be Sad - Highlight dan Fakta di Baliknya

Plz Dont Be Sad - Highlight

oneulttara yunanhi utji anneun

nega waenji seulpeo boyeo

museun iri itnyaneun naye mare

gwaenchantamyeo gogael dollyeo

neoye nunmul han bangure

nae haneureun muneojyeo naeryeo

gipge naeswineun hansumi

nae mameul jjijeo

nan neoye bichi doelge

geurimjareul geodwojwo ije

geu cheonsa gateun eolgure



jageun sangcheo hanado neoegen

saenggiji ankireul wonhae

neoye seulpeum jochado naege

modu matgyeosseumyeon hae ma baby



eolgul jjipuriji marayo

Baby neon utneun ge deo yeppeo

geureoke seulpeun pyojeonghaji marayo

neol bomyeon nae mami neomu apa

Oh oh



geurae geureoke nal bomyeo useojwo

geu yeppeun eolgul jjipuriji marajwo



sumgiji malgo naege malhaejwo

amu mal eopshi neol anajulge

nae pum aneseo ne sangcheo

da amul su itge



neul areumdaun geotman damajugo shipeo

yeppeun du nune

misoman jitge haejulge geu ipsure

nan neoye bichi doelge

geurimjareul geodwojwo ije

geu cheonsa gateun eolgure



jageun sangcheo hanado

neoegen saenggiji ankireul wonhae

neoye seulpeum jochado

naege modu matgyeosseumyeon hae

Ma baby



eolgul jjipuriji marayo

Baby neon utneun ge deo yeppeo

geureoke seulpeun pyojeonghaji marayo

neol bomyeon nae mami neomu apa

Oh oh



geurae geureoke nal bomyeo useojwo

geu yeppeun eolgul jjipuriji marajwo



moduga tteonado nan neoman isseumyeon dwae

geureoke nae aneseo haengbokhagil wonhae

neol jigil suman itdamyeon akkapji ana

nae sesangmajeodo



eolgul jjipuriji marayo

Baby neon utneun ge deo yeppeo

geureoke seulpeun pyojeonghaji marayo

neol bomyeon nae mami neomu apa

Oh oh



geurae geureoke nal bomyeo useojwo

geu yeppeun eolgul jjipuriji marajwo

Credit

Artis: Highlight

Album: Can You Feel It?

Dirilis: 2017

Genre: K-Pop



Fakta di balik lirik:

Highlight merupakan boyband asal Korea Selatan dan sempat dikenal sebagai Beast dengan beranggotakan empat orang yaitu Yoon Doo-joon, Yang Yo-seob, Lee Gi-kwang, dan Son Dong-woon.

Boy band ini dibentuk pada 2009 oleh Cube Entertainment dan telah mendapatkan penghargaan Bonsang di Seoul Music Awards tahun 2011 dan 2012 serta mendapatkan penghargaan Artist of the Year (Daesang) di Melon Music Awards tahun 2011.

Lagu Plz Dont Be Sad adalah single utama yang dibawakan oleh boyband Highlight dalam album yang berjudul Can You Feel It.

Lagu ini memiliki konsep warna warni di dalamnya dan sudah ditonton hingga 41 juta kali pada lama Youtubenya.

Tak hanya itu, lagu tersebut telah mendapatkan penghargaan dari program musik mingguan MBC Every 1 Show Champion tahun 2017.