Lirik Lagu Be True – Neona dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Be True – Neona

Harusnya begini, harusnya begitu

Rasanya tak pernah cukup

Terlalu bergini, terlalu begitu

Serba salah slalu

You're not the mistake you've made

You are the beauty and none compare

Sperti mentari cantikmu kan slalu sinari

You're enough, yes you're enough

Sperti bintang cahayamu kan slalu berarti

You're enough yes you're enough

Walau dunia tak satu tuju

Ku kan tegar trus melaju

Sperti pelangi kita tercipta warna warni

Tak akan menerima, tak akan puas bila bandingkan dengan yang lain

Tak perlu jadi sama bila memang berbeda

Just be the best of you

You're not the mistake you've made

You are the beauty and none compare

Sperti mentari cantikmu kan slalu sinari

You're enough, yes you're enough

Sperti bintang cahayamu kan slalu berarti

You're enough yes you're enough

Walau dunia tak satu tuju

Ku kan tegar trus melaju

Sperti pelangi kita tercipta warna warni

Be true, be true

Temukan keindahanmu, cintai kelemahan mu

Kau bersinar dari hati indah warnamu

Kita tercipta warna warni

Seperti pelangi