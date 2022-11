ARMY Siap-siap, RM BTS Segera Rilis Album Solo Akhir November 2022

PIKIRAN RAKYAT - Leader BTS, RM dikabarkan akan segera merilis album solonya.

Kabar tersebut disampaikan salah satu sumber dari agensinya, Big Hit Music.

Meski begitu, pihak agensi mengatakan album solo RM masih dalam proses.

"RM akan merilis album solo. Dan dia saat ini sedang dalam persiapan," katanya, dikutip dari Soompi.

Lebih lanjut, rilisan RM diketahui akan mengikuti "Jack In The Box" dari J-Hope awal tahun ini dan "The Astronaut" dari Jin bulan lalu.

Rencananya, album solo RM akan rilis pada 25 November 2022 mendatang.

RM menjadi anggota ketiga BTS yang resmi debut solo, setelah J-Hope dan Jin.

Di sisi lain, ketujuh anggota BTS dikabarkan akan segera melaksanakan wajib militer (wamil) mereka.