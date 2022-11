Lirik Lagu Getting By - ONE dan Fakta di Baliknya

Getting By - ONE

annyeong oraenmaniya

neoneun yojeum eotteoke jinae

neomudo ppeonhan i mare

ppeonhan daedabeul hae

I know

geunyang geurae

nan geunyang geurae

da geunyang geurae

modeun geol naeryeonoeul geotman gatatdeon

geuttae geu sunganeul ijeneun

chueogirago malhal suga itneun shigani wasseo

jogeum deomdeomhi neoreul bol su isseul geot gata

jeonhwagil deureo how you doin’

oraenmanine

neoneun eotteoke jinae gibuni eottae

naega deutgo shipdeon daedabi anieodo dwae

neomu maneun shigani heulleotgie

neowa na urido

geunyang ttokgateun geoya

jeogi yeonghwana deurama

gateun geon eobttago marya

pyeongbeomhan sarangeul haetgo

pyeongbeomhan ibyeorieosseo

ijeya al geotman gateun geol

annyeong oraenmaniya

neoneun yojeum eotteoke jinae

neomudo ppeonhan i mare

ppeonhan daedabeul hae

I know

geunyang geurae

nan geunyang geurae

da geunyang geurae

hal mareun neomu manchiman

nan haji aneuryeogo hae

neodo nawa gateun mam

ingeo ani i mallo daeshinhalge

You know

geunyang geurae

nan geunyang geurae

da geunyang geurae

neomudo himdeun iri manatgetji

gakkeumeun uneun naldo isseotgetji

geuttae naega saenggak nagon haetneunji

anim mam pyeonhi gidaeeo ul ttaen isseotneunji marya

nado nareum maneun ildeuri isseotji

haneun iri jal doeneun geo gatdagado

muneojigido myeot beonsshik

yejeongachi neowa yaegihago shipeo

geunde geureomyeon andwae namgyeonwayaji mwo