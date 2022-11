Lirik Lagu Dilemma – Apink dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dilemma – Apink

Kkeunnatdago You never love me

Imi cheoeum gatji antago

Nan neoreul ara You never want me

Urin kkaejyeobeorin keop tto buteul suga eopdan geol

Hyeonsireun apa nan ne saenggakboda seomsehae

Neol tathamyeonseodo yokaedo no hoo

Tteonaji mothae bonaeji mothae

Kkeojin burirado joa

Sarangin cheokaedo dwae gwaenchana

Sangcheobadado joa

Ne mame naega eomneun ge deo apa

Dilemma dilemma dilemma dilemma

Dilemma dilemma dilemma dilemma

Soljiki neo eopsin andwae

Baby Love you I love you I love you

Mot bonaeneunde michidorok saranghae

Love you I love you I love you

But kkeunnaeya hae Dilemma Dilemma

Nega eomneun bang eojireoun bang

Heongkeureojin meori jeojeobeorin begaeman

Kkeureoango isseo nan jeomjeom mallaga

Nega natanamyeon dasi sarana yeah

No girls like me boy you gotta see

No girls like me boy you gotta see

Oneuldo yeoksina neomu gireo

Oneun girirago mitgo sipeo

Na honja soksagigo maneun geol um

Kkeojin burirado joa

Sarangin cheokaedo dwae gwaenchana

Sangcheobadado joa

Ne mame naega eomneun ge deo apa

Dilemma dilemma dilemma dilemma

Dilemma dilemma dilemma dilemma

Soljiki neo eopsin andwae