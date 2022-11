Lirik Lagu I Got Woman - Elvis Presley dan Fakta di Baliknya

I Got Woman - Elvis Presley

Well, that's all right, mama

That's all right for you

That's all right, mama, just anyway you do

Well, that's all right, that's all right

That's all right now, mama, anyway you do

Well, mama, she done told me

Papa done told me too

"Son, that gal you're foolin' with, she ain't no good for you"

But that's all right, that's all right

That's all right now, mama, anyway you do

I'm leavin' town, baby

I'm leavin' town for sure

Well, then you won't be bothered with me hangin' 'round your door

But that's all right, that's all right

That's all right now, mama, anyway you do

Ah, da-da-dee, dee, dee-dee

Dee, dee, dee-dee

Dee, dee, dee-dee, I need your lovin'

That's all right

That's all right now, mama, anyway you do

Credit

Artis: Elvis Presley

Album: Elvis Presley

Dirilis:1956

Fakta di Balik I Got Woman - Elvis Presley

I Got Woman adalah lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh salah satu penyanyi asal Amerika, Elvis Presley.

Ia bukan hanya berprofesi sebagai penyanyi saja, tetapi ia juga seorang penulis lagu dan aktor yang berbakat.

Elvis Presley seringkali membawakan lagu bergenre Rock. Kepiawaiannya dalam genre tersebut menjadikan ia dijuluki King of Rock and Roll.

Lagu I Got Woman dirilis pada 1956 dan menjadi single di album yang bertajuk Elvis Presley. Lagu ini menceritakan wanita yang dicintai oleh seorang laki-laki.

Elvis Presley mengakhiri kariernya pada tahun 1977 dan meninggal dunia di tahun yang sama.