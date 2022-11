Lirik Lagu It’s Now or Never - Elvis Presley dan Fakta di Baliknya

It’s Now or Never - Elvis Presley

It's now or never

Come hold me tight

Kiss me my darling

Be mine tonight

Tomorrow will be too late

It's now or never

My love won't wait

When I first saw you

With your smile so tender

My heart was captured

My soul surrendered

I spent a lifetime

Waiting for the right time

Now that you're near

The time is here, at last

It's now or never

Come hold me tight

Kiss me my darling

Be mine tonight

Tomorrow will be too late

It's now or never

My love won't wait

Just like a willow

We would cry an ocean

If we lost true love

And sweet devotion

Your lips excite me

Let your arms invite me

For who knows when

We'll meet again this way

It's now or never

Come hold me tight

Kiss me my darling

Be mine tonight

Tomorrow will be too late

It's now or never

My love won't wait

It's now or never

My love won't wait

It's now or never

My love won't wait

It's now or never

My love won't wait

Credit

Artis: Elvis Presley

Album: Elvis is Back!

Dirilis: 1960

Fakta di Balik It’s Now or Never - Elvis Presley

It’s Now or Naver adalah lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika yaitu Elvis Presley.

Elvis Presley telah memulai kariernya sejak tahun 1953. Ia terkenal mahir dalam bermusik dengan genre rock. Itulah yang membuat dirinya mendapat julukan King of Rock and Roll, bahkan hingga saat ini.

Ia tak hanya mahir dalam bernyanyi, ia pun berprofesi sebagai penulis lagu sekaligus aktor. Ia merupakan artis yang berpengaruh pada abad ke-20.

Lagu It’s Now or Naver adalah salah satu single miliknya di album yang bertajuk Elvis is Back!. Lagu ini dirilis pada tahun 1960 dan menjadi bagian dari single milik Elvis Presley terlaris di pasaran.

Lagu It’s Now or Never diciptakan oleh Aaron Schroeder dan Wally Gold. (Paradilla Karisma Putri)*** **